Porsuk Çayı'nda şüpheli ölüm

Eskişehir'de bulunan Porsuk Çayı'nda suya düştüğü ihbar edilen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının Porsuk Çayı'na bir kişinin düştüğünü ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bu sırada haber verilen Eskişehir İtfaiyesi Sualtı-Üstü Arama Kurtarma ekipleri gönüllü dalgıç ekipleri de olay yerine intikal ederek çalışmalara başladı. Dalgıçların suda yaptığı aramada Bülent Söğütcüklü'ye (50) ait cansız beden, ekipler tarafından çıkartıldı. Şahsın suya düşme nedeni henüz belirlenemezken, olayla alakalı çalışmalar devam ediyor.