İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Porsuk kenarlarında güzel havanın tadını çıkarmak istediler ama

Eskişehir’de günlerdir aralıklarla devam eden yağışların ardından güneşin açmasıyla bilirlikte Porsuk kenarlarında güzel havanın tadını çıkarmak isteyen gençlerin keyfi, görevli tarafından yasak uyarısı ile sona erdi.

Eskişehir'de günlerdir aralıklarla devam eden yağışların ardından güneşin açmasıyla bilirlikte Porsuk kenarlarında güzel havanın tadını çıkarmak isteyen gençlerin keyfi, görevli tarafından yasak uyarısı ile sona erdi.


Sıcaklığın başlaması ile Porsuk kenarı serin ve gölgelik alanı ile hayli ilgi topluyor. Bu günlerde Eskişehirliler, manzarası gittikçe güzelleşen Porsuk Çayının etrafında güzel havanın tadını çıkarmak istiyor. Bu amaçla kıyıya giden gençler, Porsuk kenarlarında oturmak ve yürümek yasaklandığı için umdukları keyfi yaşayamayıp görevli tarafından yasak uyarısını aldılar ve bölgeyi terk etmek zorunda kaldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.