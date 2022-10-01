Porsuk'a atılan ekmekler ‘Pes' dedirtti

Eskişehir'in en önemli turizm değerlerinden biri olan Porsuk Çayı'na öylece atılan lavaş benzeri ekmekler hayrete düşürdü.

Eskişehir'in simgelerinden biri olan Porsuk Çayı'nda zaman zaman oluşan kirlilik kentin güzelliğine gölge düşürüyor. Porsuk Çayı'nın Cumhuriyet mahallesinden geçen kısmında suya atılan ekmekler ise görenleri hayrete düşürdü. Suyun yüzeyinde parçalı halde bulunan ve yüzen lavaş benzeri ekmeklerin Porsuk'a neden atıldığı bilinmezken, oluşan görüntü şehrin tanıtımına zarar veriyor.