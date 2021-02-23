Porsuk'taki balık ölümlerin sebebi tarımsal ilaçlama olabilir

C. Eskişehir Çevre ve şehircilik il Müdürü Hikmet Çelik'i makamında ziyaret ederken, Porsuk'taki balık ölümlerinin tarımsal ilaçlamanın neden olabileceği aktarıldı.

Eskişehir Çevre ve Şehircilik il Müdürü Hikmet Çelik ile şehrin içinden geçen ve şehrin kullanım suyu, tarımsal sulamada kullanılan ve şehrin tek su kaynağı olan Porsuk çayında belli periyotlar da numunelerin alındığını belirterek, bu verilere anlık ulaşma olanaklarının olduğunu hatırlattı.

Porsuk çayından alınan numunelerin ESKİ su arıtma tesisleri çıkışı da dâhil olmak üzere kabul sınırları içinde olduğunu ancak Çavlum ve sonrası yerleşim yerlerinde sudaki oksijen miktarının azaldığını tarım ve hayvancılık kaynaklı azot miktarının arttığı bilgisini paylaşarak Porsuk çayının kirli olmadığını söyledi. Porsuk çayına şehrimiz hudutlarında evsel ve kimyasal atıkların karışmadığını, tarımsal kirliliğin arttığını sözlerine ekledi.

Hikmet Çelik, Porsuk'taki balık ölümlerinin tarımsal ilaçlamanın neden olabileceği gibi ısı değişimlerinden de kaynaklanabileceği vurgusunu yaptı.

Eskişehir Çevre ve Şehircilik il Müdürü Hikmet Çetin ile Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ( ESCEVDER ) yöneticileri Mak. Müh. Sadık Yurtman, Matematikçi Ramis Tunca, End. Müh. Dilek Bayraç ayrılmadan birer hatıra fotoğrafı çektirmenin ardından ziyaret son buldu.