Porsuk'un kenarında emekli vatandaşların balık tutma keyfi

Eskişehir'de Porsuk Çayı kenarına giderek suya olta atan vatandaşlar keyif yaşarken, balık tutmanın kafayı dinlendirdiğini belirterek gençlerin bu aktiviteye yönelmesini tavsiye etti.

Haziran ayının sıcaklığının kendini hissettirmesiyle oltasını alan vatandaşlar kentin simgelerinden olan Porsuk Çayı'nın aktığı Adalar bölgesinde balık tutmaya başladı. Havaların güzelleşmesiyle gün batımından birkaç saat önce Porsuk Çayı'na gelen balık tutkunları oltalarını hazırlayıp çaya bırakıyor. Balık tutma ve güzel havanın keyfini bir arada yaşayan vatandaşlar, porsuk Çayı'nda kepenez, israil sazanı, kızılkanat, gümüş balığı ve sarı balık gibi çeşitli türlerin yer aldığını belirtti. Porsuk'a olta atan emekli vatandaşlar, balık tutmanın vücuda ruhen iyi geldiğini, kafayı dinlendirdiğini belirterek, yeni nesil gençlerin de bu faydalı aktiviteyi yapmasını önerdi.

“Deniz olan yerlere gidemediğim için vaktimi Porsuk'un kenarında değerlendiriyorum”

65 yaşında diyaliz hastası olan Rıdvan Yüksel, deniz bulunan yerlere gidemediği için balık tutma keyfine Porsuk Çayı'nın kenarında başladığını söyledi. Gün doğumundan önceki ve gün batımına yakın saatlerin balık tutma için uygun zaman olduğunu ifade eden Yüksel, “Havalar güzelleşince Porsuk'un kenarına balık tutmaya geldik. Balığı tutma zamanı vardır. Güneş varken balık olmaz. Balık yemi görür veya küçük balıklar suyun yüzeyine çıkar. Nefes alma şansı kalmaz. Güneş battığı zaman büyük balıklar ortaya çıkar. Bir de sabahın erken saatlerinde gün doğmadan balık tutulur. Mesela saat 5'ten akşam 8'e kadar tutulabilir. Ben saat 5 gibi geldim, Porsuk'a olta attım. Ben diyaliz hastasıyım, buraya kafa dinlemeye geldim. Normalde deniz balıkçısıyım ama deniz olan yerlere gidemediğim için vaktimi Porsuk'un kenarında değerlendiriyorum. Bütün beklentimiz oltanın ucunda oluyor. İster istemez balık gelecek mi gelmeyecek mi diye heyecanlanıyoruz. Vakit buldukça yaz boyunca balık tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yeni nesil boş zamanlarında bu şekilde ruhen faydalı aktivitelere yönelsinler”

Boş zamanlarında balık tutma aktivitesi gerçekleştirdiğini belirten 69 yaşındaki emekli vatandaş Mustafa Bermutlu ise yenil nesil gençlerin de bu aktiviteyi yapmasını tavsiye ederek, “Balık tutmak bizim için büyük bir eğlence oluyor. Emekliyiz, boş zamanlarımızı böyle aktivitelerle değerlendiriyoruz. Balık tutmaya gelen diğer arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Ortam çok güzel. 3-5 saat burada dinleniyoruz, kafa dinliyoruz. Fırsat buldukça artık buraya geleceğiz. Porsuk Çayı'nda sazan, kızılkanat, kepenez, gümüş balığı, sarı balık gibi balık çeşitleri var. Bütün tatlı suda yaşayan balıkların hemen hemen hepsi burada yaşıyor. Porsuk temiz bir çay olduğu için balıklar ve kurbağalar ile su yılanları bile görüyoruz. Balık tutmak büyük bir zevk. En büyük hobilerimden biri balık tutmak. En güzel tarafı da kendinle baş başa oluyorsun. Sorunlarını unutup birkaç saatliğine adeta başka bir dünyaya geçiyorsun. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Gençlere de tavsiye ediyorum. Yeni nesil boş zamanlarında bu şekilde ruhen faydalı aktivitelere yönelsinler” ifadelerini kullandı.