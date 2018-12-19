Portekiz'deki SEA Sosyal Kuluçka Merkezi'ni ziyaret ettiler

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi yetkilileri, Portekiz'de bulunan SEA Sosyal Kuluçka Merkezi'ni ziyaret etti.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi dünyada faaliyet gösteren başarılı örneklerini inceleyerek işbirliği kurmak üzere temaslar kuruyor. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi yetkilileri, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan SEA Sosyal Kuluçka Merkezi'ni ziyaret etti. Lizbon şehri içerisinde farklı noktalarda ofisleri bulunan SEA, Tepebaşı konuk heyetini Agualva-Cacem Bölgesi'nde bulunan Girişim Fabrikası adlı ofisinde ağırladı. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi heyeti, Eskişehir'de 15 Aralık'ta hizmete açılan merkez hakkında bilgiler verirken; 10 yılı aşkın zamandır sosyal girişimcilik alanında hizmet veren SEA Sosyal Kuluçka Merkezi'nin de işleyişi hakkında bilgi sahibi oldu.

Ziyaret ile ayrıca birlikte gerçekleştirilecek olan projeler hakkında da konuşularak işbirliğinin temelleri atıldı.