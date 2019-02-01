Poşet uygulaması ticari rant oluşturmamalı

Plastik poşet ücretlendirilmesinin ticarete alet edilmemesi gerektiğini vurgulayan Gündoğan, “TUKDES olarak uygulamayı tüketim çılgınlığına önlem ve doğaya karıştığında verdiği zararın uzun yıllar tolere edilememesi açısından destekliyoruz. Plastik poşetler petrol türevi olan polietirenden üretilir. Naylon poşetlerin sadece yüzde 1'i geri dönüştürülür, yüzde 99'u doğada kalır” dedi.

Plastik poşetlerin doğada bozulmaya başladıklarında çevreye zararlı kimyasal maddeler yaydığı ve bu maddelerin toprağa, suya karışarak besin zincirini yavaş yavaş kirlettiğini vurgulayan TUKDES Genel Sekreteri Ayşe Gündoğan şunları söyledi:

“Ortalama 15 dakikada kullandığımız bir plastik poşetin doğada tümüyle yok olması için bin yıl gerekir. Türkiye'de uygulamanın hayata geçirilmesinden, 2019 yılından önce yıllık 30-35 milyar plastik poşet tüketiliyordu. Yasa çerçevesinde gerçekleşen ücretli poşet uygulamasının bu rakamı ve verdiği zararı ciddi oranda azaltacağı görüşündeyiz. TUKDES olarak üzülerek belirtmek isteriz ki; uygulamanın yürürlüğe girdiği andan itibaren bazı firmalarca bu uygulama kötüye kullanılmaya başlanmıştır. Doğaya zarar vermenin önlenmesine yönelik bu uygulamada ticari kazanç ve tüketiciye dayalı kötü niyetli kullanım ve adeta yeni bir ticari rant oluştuğuna dair pek çok şikayet aldık. Aynı plastik poşetin farklı firmalarca farklı ücretlerle satışının yapıldığına şahit oldum. Poşetlerin sabit fiyat üzerinden satılmasına yönelik denetimler sıklaştırılmalıdır. Denetim sonuçlarına uygulanacak yasal yaptırımların takipçisi olacağız. Her zaman tüketicinin yanında olan ve tüketici haklarını korumayı kendine misyon eden derneğimiz adına bu durumun takipçisi olacağımızı ve uygulamanın kötüye kullanımının engellenmesi için her türlü mücadeleyi vereceğimizi kamuoyuna bildiririz.”