Posta ve Telgraf Teşkilatı 179 yaşında

Vali Özdemir Çakacak, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü münasebetiyle Eskişehir PTT Baş Müdürü Hüseyin Zengin ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Çakacak, PTT teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Başmüdür Zengin ve çalışanlarını kutladı. Vali Çakacak, “PTT teşkilatı posta, kargo ve bankacılık alanında şu anda Türkiye'nin en köklü ve en eski kuruluşlarından biridir” dedi.

PTT'nin sadece haberleşme ve kargo hizmetleri ile değil bankacılık gibi birçok hizmeti de bünyesinde barındırdığına dikkat çeken Vali Çakacak, sürekli kendini yenileyen PTT teşkilatının her türlü teknolojik imkanları en ücra köşedeki vatandaşlarımıza dahi ulaştırdığını söyledi. Bir teşkilat için 179 yılın hiç de azımsanmayacak bir süre olduğunu belirten Vali Çakacak, PTT teşkilatını ülkemizin her noktasında hizmet veren önemli bir kuruluş olarak değerlendirdi.

Geçmişimizden bugüne uzanan çok önemli kuruluşların devletimize ve milletimize ilk günkü heyecanla hizmet verdiğini dile getiren Vali Çakacak, PTT'nin milletimizin gönlünde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Vali Çakacak, “İnsanlar arasındaki iletişimi sağlayan, köprü vazifesi kuran geçmişin hafızasını geleceğe ve zamana aktaran PTT teşkilatının; hizmet noktasında milletimizin gönlünde önemli bir kuruluş olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Temel amaçlarının vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek olduğunu bildiren PTT Başmüdürü Zengin ise, kurumun yaptığı çalışmalar ile kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.