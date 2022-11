Prematüre bebekler Özel Ümit'te güvenli ellerde

Hayata erken adım atan minik savaşçıların bu özel gününü kutlamak için Özel Ümit Hastaneleri'nde program düzenlendi. Prematüre bebekleri olan ailelerin katıldığı programda doktor ve hemşireler “prematüre bebekler” hakkında konuştu.

Türkiye'de her yıl 150 binden fazla bebek dünyaya prematüre olarak geliyor, Dünyada ve Türkiye'de prematüre bebekler ve sorunları ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 2011 yılından bu yana 17 Kasım “Dünya Prematüre Günü” olarak kutlanıyor.

Deneyimlerini paylaşan prematüre çocuk sahibi Çelik ailesi yaşadıklarını anlatarak, ailelere tavsiyelerde bulundu. İki çocuğunun da prematüre doğduğunu anlatan anne Gamze Çelik, şunları söyledi:

“İlk çocuğum 16 Aralık 2019 yılında prematüre olarak 29 haftalık doğmuştu. Oğlum Ömer Turan için 52 gün burada kalmıştık. İkinci çocuğum da yine aynı şekilde prematüre olarak 2 Kasım 2022 tarihinde 33 haftalık dünyaya geldi, 1 kilo 600 gramdı. İlk doğumda hiçbir şey bilmiyorduk, küvez nedir erken doğum nedir bilmiyorduk, ikinci çocuğumun da daha deneyimli olduğumuz için süreçleri biliyorduk ama ikinci çocukta bırakıp gitmek daha da zor oldu, bir çocuğum yanımda diğeri değildi. Bugün kızımın küvezde 14'üncü günü, hiç gözüm arkada kalmadı, çocuk Doktorumuz Coşkun beye, hemşirelere, tüm çalışanlara çok güveniyordum çünkü.” Ailelere, üzülmemeleri ve güçlü olmalarını öğütleyen Anne Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onlar çok güçlü bebekler; güçlü annelerin güçlü bebekleri oluyorlar. Onlar savaşçı olarak dünyaya geliyorlar. Anne babalar hiçbir zaman korkmasın, kendilerine ve bebeklerine güvensinler, ümitlerini kaybetmesinler. Annelerin görevi çok zor ama babaların desteği olmazsa anneler ayakta kalamaz.”

Baba Mehmet Çelik ise, “Prematüre bebeğin ne olduğunu yaşayınca anladık. Çocuğumuzu burada görüp yanımızda götüremeyince üzülüyorduk ama hastane çalışanlarına her zaman çok güvendik, ilk çocuğumuzu nasıl sağlıkla bize teslim ettilerse ikinci çocuğumuzu da aynı şekilde evimize götüreceğimize inanıyorum, çok şükür herhangi bir sağlık problemimiz yok.” diye konuştu.

"Ekibimize güveniyoruz"

Özel Ümit Batıkent Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Doktor Coşkun Minnet, bebeklerin doğduğu andan itibaren 3. basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesinde özenle bakıldığını aktardı. Prematüre bebeğin, ilk doğduğu zamanlarda anne babasından daha çok kendilerini gördüğünü anlatan Minnet, “Bu özel bebeklerin sağlıklı bir birey olarak hayata devam etmelerini görmek en büyük mutluluk bizim için. Uzun yıllardır yenidoğan bakım hizmetimiz devam ediyor, bu konuda ekibimize güveniyoruz. Doğumda herhangi bir sorunla karşılaşıldığında 3. düzey bir yeni doğan bakım ünitesinin olması aileler için bir güven ve ayrıcalık sağlıyor.” şeklinde konuştu.

Kendisinin de prematüre olarak dünyaya geldiğini anlatan Çocuk Doktoru Alper Akay da, “Bu benim için daha da özel bir gün ben de prematüre doğmuş biriyim, prematüre bebeklerin de sağlıklı bir yaşama kavuşması çok önemli, ekibimizle birlikte canla başla çalışarak elimizden gelenin en iyisini yapmak için her zaman çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Çocuk Doktoru Nurcan Bayçora, ise, Prematüre doğumlarda ailelerin çabası ve hastaneyle ortak bir çaba ve uyumlu bir sürecin önemine vurgu yaparak, “Bu süreçte gösterdikleri sabırdan dolayı ailelere özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Yoğun bakım ünitesinde neler yapılır

Yenidoğan Sorumlu Hemşiresi Sevgi Güler ise prematüre doğan bebeklere, 3. basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bakım süreçlerini şöyle anlattı:

“Prematüre doğan bebeği hekim ve yenidoğan hemşireleri karşılamaya iner, özel prematüre bebek karşılama setlerimiz vardır, yapılması gereken müdahaleler ilk anda aşağıda yapılır. Bebeğin kilosuna haftasına ve doğum ağırlığına göre her şey ayarlanmış olur, bebek direkt monitöre bağlanarak 7-24 kalp atışı, nabzı, tansiyonu ve kanındaki oksijen oranı sürekli izlenir. Doktorun belirlediği periyotlarla 1 milimle başlayan ölçeklerle beslenmeye başlanır, ağızdan beslenemedikleri için mideye yerleştirilen küçük bir hortumla beslenme yapılır, bu zor veya ağrılı bir işlem değildir. İlk günlerde biraz kilo kaybı normaldir, aileler endişe etmesin. Her beslenme öncesi bebeğin alt bakımı yapılır ve her gün aynı saatte kilosuna bakılır, genel durumu iyi olan çocuklara haftanın 3 günü rutin banyosu yaptırılır. Bebeklerimizin en az 2 kiloya çıkmasını ve 34 haftaya çıkmasını bekleriz, sonrasında aileler bebekleri ile evlerine dönebilirler."