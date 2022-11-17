Prematüre bebeklerin ilk ve son haline ait fotoğraflar sergilendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat Galerisi'nde açılan ‘Prematürenin Dünü Bugünü' adlı fotoğraf sergisi hakkında konuşan Prof. Dr. Neslihan Tekin, “Prematüre bebekler normal bebeklerin hemen hemen yüzde 10 kadarını oluşturuyor. Yılda 130 bin bebek prematüre olarak doğuyor” dedi.

17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nü kutlamak amacıyla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi doktorları ve hemşireleri tarafından fotoğraf sergisi açıldı. ESOGÜ bünyesinde doğan prematüre bebeklerin ilk fotoğraflarının ve günümüzdeki hallerinin yer aldığı sergi yoğun ilgi görürken, aynı zamanda da büyük beğeni topladı. Yaklaşık 30 bebeğin fotoğraflarının bulunduğu sergi, hakkında konuşan Doç. Dr. Özge Sürmeli Onay, “Bu serginin amacı prematüre bebeklerimizin büyüdüklerini, hayata katıldıklarını, okula gittiklerini ve mezun olduklarını göstermektir” dedi.

“Prematüre bebekler doğduğu andan itibaren oldukça zorlu bir süreçle karşı karşıya”

ESOGÜ Tıp Fakültesi'nde ileri düzeyde Yeni Doğan Ünitesi bulunduğunu belirten Prof. Dr. Neslihan Tekin, prematüre bebeklerin doğumundan itibaren zorlu bir sürece ihtiyaç duyduğunu belirterek, “İleri düzey olan, 4-A düzeyinde bir yeni doğan ünitemiz var. Dolayısıyla çok sayıda prematüre bebek izliyoruz. Prematüre bebekler normal bebeklerin hemen hemen yüzde 10 kadarını oluşturuyor. Yılda 130 bin bebek prematüre olarak doğmakta. Prematüre bebekler, doğduğu andan itibaren oldukça zorlu bir süreç izliyorlar. Bu sergiyi niye yapıyoruz ya da prematüre gününü niye kutluyoruz? Aslında bu bizler için emeklerimizin karşılığını gördüğümüz bir gurur günü gibi oluyor ama aileler için yaşadıkları kimi zaman tatlı, kimin zaman acı anıların tekrar canlanmasına sebep oluyor. Yarın da ailelerle buluşacağız bu salonda” dedi.

“Prematüre bebeklerimizin hayata katıldıklarını göstermeyi amaçladık”

Açtıkları sergiyle birlikte prematüre bebeklerin hayata tutunarak normal doğumla dünyaya gelen bireylerle aynı duruma geldiklerini gösterdiklerini ifade eden Doç. Dr. Özge Sürmeli Onay ise şu ifadeleri kullandı:

“Sergimizde prematüre bebeklerin ailelerinden izin alarak hem kuvözdeki hallerinin hem de büyümüş hallerinin resimlerini topladık. Şu anda burada 30 bebeğimizin resmi var. Tabi çok bebeğimiz var, yüzlerce bebeğimiz var, hepsine ulaşamadık. Bu bebeklerin içerisinde en küçük gebelik haftasına sahip olan Sabri Efe Yeler karşı tarafta görünen. Aslında yaşama ihtimali düşük olan bir bebekti ama çok badireler atlattı. Uzun bir yatış sürecinin ardından çok şükür taburcu oldu. Ona da mezuniyet töreni yaptık, kepli fotoğraflarını göreceksiniz. Bu serginin amacı prematüre bebeklerimizin büyüdüklerini, hayata katıldıklarını, okula gittiklerini ve mezun olduklarını göstermektir. Ailelere moral olsun diye düzenlediğimiz bir etkinlik bu. Bebeklerinin büyüdükleri zaman bizler gibi doktor, mühendis, avukat olabileceklerini görmelerini istiyoruz.”