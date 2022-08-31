Prof. Dr. Ali Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Dr. Ali Öztürk, fakülte önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törende Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi akademik ve idari personeli ile merhumun ailesi yer aldı. Törenin ardından Prof. Dr. Ali Öztürk'ün cenazesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Anadolu Üniversitesi Camii'nden kaldırılarak Seyitgazi Asri Mezarlığında defnedildi. Prof. Dr. Ali Öztürk'ü son yolculuğuna uğurlarken meslektaşları ve öğrencileri duygu ve düşüncelerini paylaştı. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç de üzüntüsünü dile getirerek acılarını paylaşan herkese teşekkürlerini iletti.