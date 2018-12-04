Prof. Dr. Altınsapan'ın ismi Sivrihisar'daki caddede yaşayacak

Dr. Erol Altınsapan, Sivrihisar Belediyesi tarafından ilçede bulunan bir caddeye ismi verilerek onurlandırıldı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün Başkanlığında toplanan Belediye Meclisinin, Kasım 2018 Toplantı gündeminde oylamaya sunduğu cadde isminin değiştirilmesine yönelik öneri 5393 Sayılı Kanunun 18/n ve 81. Maddeleri gereğince oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. Eskişehir arkeoloji tarihi açısından bölgenin önemli sanat tarihçileri arasında yer alan Prof. Dr. Erol Altınsapan'ın ismi alınan kararla birlikte artık Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde büyük bir gururla yaşatılacak. Prof. Dr. Altınspan'ın isminin verildiği cadde aynı zamanda burada kazı çalışması gerçekleştirilmesi bakımından da önem taşıyor.