Prof. Dr. Ayhan Okçuoğlu Çavdar'ın ardından

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden (ESOGÜ) emekli Doç. Dr. Günseli Naymansoy, önceki gün Ankara'da yaşamını yitiren Prof. Dr. Ayhan Okçuoğlu Çavdar'ın bilim alanında büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

‘Türkiye'de Bilim ve Kadın' konulu ilk çalıştay ve kongrenin düzenlenmesine ön ayak olan ve bu etkinlikte Prof. Dr. Çavdar hakkında bildiri sunan Naymanyos, Prof. Dr. Ayhan Okçuoğlu Çavdar'ın, tedavi görmekte olduğu Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini belirtti. Doç. Dr. Günseli Naymansoy, Prof. Dr. Çavdar'ın Türkiye'nin ilk Pediatrik Onkololi Bölümünü kurup uzun yıllar hizmet verdiği Ankara Üniversitesinde yapılacak tören sonrası Cebeci Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedileceğini aktardı. 2009 yılında kendisi hakkında bir bildiri sunmuş olan Doç. Dr. Günseli Naymansoy, Prof. Dr. Çavdar hakkında şunları söyledi;

“12 Ağustos 1930 tarihinde Adana'da doğan Çavdar, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra, aynı üniversitede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kürsüsünde ihtisas yapmış, 1958 yılında Washington Üniversitesi St. Louis Çocuk Hastanesi Klinik Hematoloji-Onkoloji Bölümünde yan dal uzmanlığı eğitimi almış ve daha sonra bu hastanede Fulbright Bursu ile araştırmacı olarak çalışmıştır. 1961 yılında Amerikan Pediatri Akademisinde Board Sertifikası sınavını kazanarak Amerika Birleşik Devletlerindeki diğer önemli Pediatrik Onkoloji Merkezlerinde ve 1969 yılında NATO bursu ile Montreal McGill Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Departmanında misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 1998 yılında Ankara Üniversitesinde, X. Pediatrik Onkoloji Kongresi, emekli olması nedeniyle, Çavdar onuruna düzenlenmiştir. 1993 yılında TÜBA'nın kuruluşunda görev alarak seçimle gelen ilk başkanı olmuş, iki dönem yürüttüğü görevi sırasında Türkiye'de bilim geleneğinin gelişmesi için çaba göstermiştir. O tarihte Avrupa Bilim Akademilerinde ilk kez başkan olan kadın olmuştur. Bilimi topluma yaymak ve geliştirmek için “Anadolu Konferansları” olarak bilinen toplantılar dâhil olmak üzere pek çok bilimsel toplantının yapılmasını sağlamış, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 75'inci Yılında Bilim-Bilanço” çalışmalarının yapılması, ulusal ve uluslararası toplantıların gerçekleştirilmesi için çaba göstermiştir. 3 İngilizce, 2 Türkçe kitabın editörlüğünü yapmıştır ve 6'sı yürüttüğü TÜBİTAK projeleriyle ilgili olan, pediatrik hematoloji ve onkoloji hakkında 12 monografisi ile 242 tanesi İngilizce olan toplam 440 yayını vardır. Öncü çalışmalarıyla aldığı prk çok ödülden en dikkat çekeni, 2007 yılında kendisine Pasteur Enstitüsü'nde kurulu olan INCTR (Uluslararası Kanser Tedavi ve Araştırma Kurumu) tarafından, sınırlı olanakları olan ülkelerde çalışan ve kanser kontrolünde büyük katkıları olan bilim insanlarına verilen Uluslararası Onkoloji Ödüllerinden biri, kanser alanındaki katkıları ve özellikle çocuk kanserleri disiplinini Türkiye'de kurması nedeniyle verilmiş olandır.”

Naymansoy, Prof. Dr. Çavdar'ın dünya çapında öğrenciler yetiştirmiş olan son derece iyi bir hekim ve bilim insanı olmasının dışında toplumsal sorumluluğunu daima üstlendiğini ve Türk kadınını en iyi şekilde temsil ettiğini de vurguladı. Doç. Dr. Naymansoy, “Öğrencilerinden biri, çalışmalarını Amerika'da sürdüren ve hocasının kendisine katkısını her fırsatta vurgulayan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'dir” dedi.