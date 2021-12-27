Prof. Dr. Betül Demirci'den dünya çapında bir başarı

Dr. Betül Demirci, 212 ülke ve 14 bin 110 üniversitedeki 712 bin akademisyenden oluşan listede sıralamaya girdi.

Uluslararası sıralama kuruluşu AD Scientific Index'in Google Scholar açık profillerine göre AD Scientific Index- 2022 "Turkey Top 10.000 Scientists" listesi yayınlandı. 212 ülke ve 14 bin 110 üniversitedeki 712 bin akademisyenden oluşan listede Dr. Betül Demirci de Türk Üniversiteleri arasında sıralamaya giren öğretim üyesi olma başarısını gösterdi.

Bu kapsamda “Tıp ve Sağlık Bilimleri/Eczacılık ve Eczacılık Bilimleri” alanında başarılı akademisyenler arasında yer alan Demirci, Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk 100 dünya genelinde bölgesel olarak ise ilk 10 bin en çok atıf alan ve en yüksek H index'ine sahip araştırmacı arasına girdi.