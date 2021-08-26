Prof. Dr. Bilge'den aşı çağrısı

Dr. Uğur Bilge COVID-19 ve Delta varyantına karşı uyarılarda bulunduğu açıklamasında, aşılanmamış kişilerde bu varyantın önceki Covid-19 varyantlarına göre daha ciddi hastalığa neden olabileceğini belirtti.

Bilge Delta varyantına ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Aşılanmanın önemine değinen Bilge, aşılanmamış kişilerde bu varyantın daha ciddi hastalığa neden olabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Bilge, Eskişehir genelinde görülen Covid-19 vakalarının ev içi bulaş, yakın çevre ve sosyal etkinlikler olduğuna dikkat çekti.

Özellikle aşılanmanın önemine değinen Bilge, Delta ve olası varyantların önüne geçilmesi için hijyen kurallarına uyulması gerektiğini aktardı. Hastalığı geçirdikten sonra tekrar yakalanma riskinin de aşılanma ile birlikte önlendiğini kaydeden Bilge, “Covid-19 a neden olan virüs önceki türlerine göre daha çok enfeksiyona neden oluyor ve daha hızlı yayılıyor. Aşılanmamış kişilerde Delta varyantı, önceki Covid-19 varyantlarına göre daha ciddi hastalığa neden olabilir. Aşılar bu varyant da dâhil olmak üzere, Covid-19'a yakalanma riskini azaltır, hastaneye yatış ve ölümün önlenmesinde oldukça etkilidir. Bu ve olası diğer varyantların yayılmasını önlemek için aşı olun, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyun. Dünya'da az da olsa Covid-19 geçirenler hastalığa tekrar yakalanabilmektedir, bu kişilerin de aşı olmaları hastalığa yeniden yakalanmalarını önlemektedir” dedi.

“Çalışmayan kesimde vakalar yüksek”

Eskişehir'deki vakaların yoğunluğundan bahseden Prof. Dr. Uğur Bilge artışta sosyal etkinliklerin etkisi olduğunu savundu. Kişilerin aşılanmasının ve çevresini de aşılatmasının önemine değinen Bilge, “İlimizde vakaların büyük çoğunluğu, ev hanımı, öğrenci, emekli gibi çalışmayan kesimdir. Çalışmayan kesim içinde ev hanımları en fazla Covid-19'a yakalananlardır. Son dönemde bulaşın ana kaynağı ev içi bulaş, yakın çevre ve sosyal etkinliklerdir. Bazı vakalarda görüyoruz ki, aynı aile içinde aşılı olanlar hastalığa yakalanmazken, aşısız olanlar enfekte olup hastalığı yaymakta hatta bu kişilerde yoğun bakım yatışı ve ölüm dahi görülmektedir. Bu nedenle kişilerin hem kendisinin aşılanması hem de yakın çevresini aşılatması önemlidir. Herkese çağrımız kendilerinin aşılanırken yakın çevresini de aşılanmaya teşvik etmesidir. Aşılanın-Aşılatın” diye konuştu.