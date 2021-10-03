Prof. Dr Bilge'den “Riskli günlere giriyoruz” uyarısı

Dr. Uğur Bilge, grip mevsimi ve Covid 19'un birlikte görüleceği riskli günlere girileceği uyarısında bulundu.

Dr. Bilge, “Covid Hastalığı ve Grıp Aşısı” ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, 2020 yılı boyunca hemen hemen Dünya'nın tamamının karantinada olduğunu, grip mevsiminin çoğunda insanların yüz maskeleri takmak, sık sık el yıkamak ve fiziksel mesafeyi korumak gibi önlemlerle COVID-19'dan korunmaya çalıştığını hatırlattı. Devlet okulları ve hizmet binaları da dahil olmak üzere grip için başlıca bulaşma yolları, restoran ve perakende satış yerlerinde kısıtlayıcı tedbirler alındığını hatırlatan Prof. Dr. Uğur Bilge “Maske zorunluluğu, işletmelerin kapalı olması ve insanların gerçekten sosyal mesafeye ve el hijyenine çok dikkat etmeleri nedeniyle grip vakaları önemli ölçüde düşüktü. Şu anda görünen o ki; Dünya'yı bu yıl daha kötü bir grip mevsimi beklemektedir. COVID-19 vaka sayılarının beklenenin aksine belirgin olarak azalmaması nedeniyle COVID-19'un mevsimsel bir hastalık olmadığı da görülmüş oldu. Şu anda Covid 19 yanında soğuk algınlığı, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerin artacağı bir döneme giriyoruz ve bu hastanelerin yükünün daha fazla olacağını düşündürmektedir. Grip ve COVID-19'un her ikisi de çok bulaşıcı ve farklı virüslerin neden olduğu solunum yolu hastalıklarıdır. Her iki hastalığın semptomlarının bir kısmı çok benzerdir ve yalnızca semptomlara dayanarak bunları ayırt etmek zordur, bazen test yapılması da gerekebilir. Grip yanında diğer bir tehditte RSV (Solunum Sinsityal Virüsü)'dir, diğer birçok virüsten daha bulaşıcıdır. Belirtileri genellikle burun akıntısı, öksürme ve hapşırma dahil olmak üzere hafiftir. Ciddi komplikasyonları arasında; nefes alma güçlüğü, aşırı yorgunluk, kusma ve sıvı kaybı bulunur. RSV, grip ve diğer solunum enfeksiyonları, COVID-19 ile karışarak daha fazla insanın sağlık hizmeti almasına ve sağlık sistemine ek yük binmesine neden olabilir. Şu anda grip aktivitesi hala düşük olmasına rağmen RSV; Dünyada bazı ülkeleri olumsuz etkilemektedir. Grip ve diğer solunum yolu hastalıklarının COVID-19 ile az da olsa aynı anda enfeksiyonu görülebileceğinden yaşlı ve yüksek riskli hastalarda daha dikkatli olunmalıdır. Özellikle yaşlı ve yüksek riskli hastalar maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine daha sıkı uymalı ve aşılarını yaptırmalıdırlar” diye belirtti.

“Grip ve diğer solunum yolu hastalıklarının bu yıl daha yüksek oranda görülecek”

Dr. Uğur Bilge, geçen yıl düşük seviyede atlatılan grip ve diğer solunum yolu hastalıklarının bu yıl daha yüksek oranda görüleceğinin düşünülmekte olduğunu anlatarak şunları kaydetti;

“Bu yüzden de maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine sadece COVID- 19'dan korunmak için değil, diğer solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını engellemek ve sağlık sistemini korumak için eskisinden daha fazla uyulmalıdır. Son dönemde; maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymayan insanlar görülmekle birlikte bu kişiler aşılanarak COVID-19'dan korunsalar bile gripten ve diğer solunum yolu hastalıklarından korunmamaktadırlar.

Korunmak için; Ellerinizi yıkayın ve kurulayın. Ellerinizi düzenli olarak en az 20 saniye sabun ve suyla yıkamak, virüslere yakalanma riskinizi azaltmanın en iyi yollarından biridir. Halka açık yerlerde bir yüzeye dokunursanız, önce ellerinizi yıkamadan gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmamaya çalışın. Sabun ve suya erişiminiz yoksa el dezenfektanı kullanabilirsiniz. Sonuç olarak; Ellerinizi düzenli olarak yıkayın. Yüzünüze dokunmaktan kaçının, öksürürken ve hapşırırken ağzınızı kaptın. Kalabalıktan kaçının. Hasta olan herkesten uzak durun. Hastaysanız evde kalın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin. Sosyal mesafeye uyun ve evinizin dışındaki insanlarla birlikteyken maske takın."