Prof. Dr. Coşkun Bayrak düzenlenen törenle emekli oldu

Dr. Coşkun Bayrak, düzenlenen törenle emekli oldu.

Fakülte Yönetim Kurulu üyelerinin, bölüm başkanlarının ve fakülte idari personelinin katılımı ile gerçekleştirilen törende Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç tarafından Eğitim Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Coşkun Bayrak'a emekliye ayrılması nedeni ile plaket takdim edildi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, 2014 ile 2019 yılları arasında Dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Coşkun Bayrak'a akademik ve idari olarak fakülteye verdiği değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Törene katılanlar Prof. Dr. Bayrak ile beraber çalıştıkları dönemdeki hatıralarından söz edip birlikte çalışma dönemine dair duygu ve düşüncelerini dile getirdi.