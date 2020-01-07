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Prof. Dr. İncesulu orta kulak iltihabını anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Biriminin çeşitli konularda alanında uzman öğretim üyeleri ile hazırladığı ESOGÜ Gündem’de bu hafta Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Biriminin çeşitli konularda alanında uzman öğretim üyeleri ile hazırladığı ESOGÜ Gündem'de bu hafta Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Armağan İncesulu, akut orta kulak iltihabını ele anlattı.


Prof. Dr. Armağan İncesulu, akut orta kulak enfeksiyonunun çocukluk çağının en sık görülen enfeksiyonu olduğunu ve çocukların yüzde 85'inin 3 yaşına kadar en az bir kez akut enfeksiyon geçirdiğini belirtti. Prof. Dr. İncesulu, orta kulak enfeksiyonunun genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben görüldüğüne dikkat çekti. İncesulu, belirtilerin bebeklerde kendilerini ifade edemeseler de huzursuzluk, beslenme problemleri, uykuya meyil, kulakla oynama şeklinde görülürken, kendini ifade edebilen çocuklarda ise kulak ağrısı, kulakta rahatsızlık hissi, bazı durumlarda ateş, kulakta dolgunluk hissi, işitme kaybı şeklinde seyrettiğini ifade etti.

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