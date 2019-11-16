Prof. Dr. Liz Marr, IODL 2019 konferansında konuştu

Dr. Liz Marr'i ağırladı

Marr, Öğrenci Merkezi Salon 2016'da katılımcılarla bir araya geldi. Bu sene 50. yılını kutlayan İngiliz Açık Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Liz Marr konuşmasında, açık ve uzaktan öğrenme yöntemiyle eğitim vermenin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Liz Marr şunları söyledi:

“İngiliz Açık Üniversitesi 50 yıl önce hayata geçirildiğinde televizyon yayınları ve ona özgü materyaller üzerinden hizmet verecek şekilde kurulmuştu ve uzaktan öğrenme o dönem için oldukça radikal bir fikirdi. Aslında uzaktan öğrenme konusunda en önemli soru, mevcut binlerce üniversite eğitim faaliyetine devam ederken aynı işlemi yapacak bir açık üniversiteye neden ihtiyaç olduğudur. İnsanlar, mekanlar, metotlar ve fikirler değişebilir; ancak İngiliz Açık Üniversitesi'nin birçok amacı içinde değişmeyen bir tanesi; isteyen herkes, istediği yerden, herhangi bir özel niteliğe yahut özel bir eğitime gerek kalmadan, özel bir ekipman gereksinimi olmaksızın açık üniversitede okuyabilir ve derece alabilir. Bu durum açık ve uzaktan eğitime neden ihtiyaç olduğuna cevap olabilir. Ayrıca aldığınız derece diğer üniversitelerden aldığınız derecelerle tamamen aynı şeyi ifade etmektedir. Bundan dolayı insanlar uzaktan eğitime motive edilmeli ve cesaretlendirilmeli.”

“Teknolojik yenilenmeyi yakalamak oldukça önemli”

Teknolojik gelişimin farkında olmanın ve teknolojiyi öğrenme sürecinin bir parçası haline getirmenin önemine dikkati çeken Prof. Dr. Liz Marr, “Her zaman yenilikçi olduk ve teknolojik yenilenme konusunda ısrarcıyız. Çünkü bu gelişim sorun çözme noktasında insanlara, iş dünyasına ve topluma faydalı olabilir. Aynı zamanda teknolojik gelişimle birlikte insanların deneyimleri de değişti. Bu olağandışı bir durum değil ve biliyoruz ki artık çocuklarımız erken yaşlardan itibaren birer ekran kullanıcısı ve birçok teknolojik alet her gün parmaklarının ucunda. Günümüzde öğrenciler sosyal medyanın bir parçası. Teknolojiyi rahat bir şekilde kullanabiliyor ve onu birçok farklı şekilde öğrenme sürecinin bir aracı haline getirebiliyoruz. Farklı formatlarda öğrenme materyalleri üretmek mümkün. Ayrıca, özellikle mobil cihazları öğrenme sürecine dahil etmek çok önemli, mobil cihazlar öğrencilere oldukça fayda sağlayabilir.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Liz Marr, konuşmasında ayrıca açık ve uzaktan öğrenmenin sağladığı avantajlara vurgu yaptı. Marr, “İş, aile, çocuklar ve farklı bir çok sorumluluğu olan insanlar tüm gün okula gitme imkanı bulamazlar; ancak açık üniversite sayesinde hayatın getirdiği tüm sorumluluklar öğrenme sürecine engel olmaktan çıkıyor. Uzaktan öğrenmenin en önemli faydalarından biri olarak bunu söyleyebiliriz. Bu sayede günümüzde insanlar birçok kariyer seçeneğine ve hatta kariyerlerini değiştirme imkanına sahipler. Ayrıca eğitimciler için pedagoji bilmek, yeni teknolojinin farkında olmak, uzaktan eğitimin esnek yapısından faydalanmak ve açık öğretimin sağladığı çeşitliliği fark etmek öğrenme deneyimine yeni yöntemler sunmak açısından oldukça önemli.” ifadelerini kullandı.