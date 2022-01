Prof. Dr. Şenocak'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Dr. Kemal Şenocak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Rektör Şenocak, “Ülkemizde gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961'de kabul edilmesi dolayısıyla, her yıl 10 Ocak günü Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır. Basın, demokratik her ülkede demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak; tarafsız, ilkeli ve basın ahlak kuralları çerçevesinde faaliyet gösterdiğinde toplumsal kalkınma ve gelişmeye değerli katkılar sunmaktadır. Ülkemiz basın çalışanları da her türlü şartta ve mesai saati gözetmeksizin çalışarak, halkımızı ülkemiz ve dünya gündemi hakkında hızlı biçimde haberdar etmekte, kamu vicdanının gözü, kulağı ve sesi olmaktadırlar. Ülkemiz ve milletimizin menfaatlerini koruyup kollayacak haberlere imza atan, toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yolunda önemli bir görevi ifa eden, şehrimizin her alanda gelişimi, insanımızın refahı için gayret sarf eden basın mensuplarımızın emeklerinin değerinin bilincinde olunarak, çalışma koşullarını kolaylaştırmak hepimizin görevi olmalıdır. Bu düşüncelerle başta Eskişehir'imizin kıymetli gazetecileri olmak üzere, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.