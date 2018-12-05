Prof. Dr. Tüfekçi, Türkiye'nin toplumsal değişimini anlattı

Dr. Lütfi Sunar, son yıllarda oluşan Türkiye'nin toplumsal değişimi anlattı.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Taciser Tüfekçi, Sivas Konferans Salonu'nda gerçekleştiren konferansta, Doç. Dr. Lütfi Sunar, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümü davetlisi olarak "Türkiye'de Toplumsal Değişmenin Açıklama Biçimleri: Modernleşme Problemini Aşmak" başlıklı konferansı ile öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Lütfi Sunar, Türkiye'nin toplumu bir birçok ülkeden hızlı bir değişim gösterdiğini belirterek son yıllarda özellikle 2000 yılından sonra Türkiye'de büyük değişimler meydana geldiğini dile getirdi. Ayrıca bu değişimlerin nedenlerini ve olumlu ve olumsuz yönlerini sosyoloji kuramlarını belirterek anlatan Sunar, toplumsal değişimler nedeniyle günümüzde oluşan etkileri de anlattı.

Sunar, program sonunda salonu doludan öğrencilerin sorduğu sorularına yanıt verdi.