Prof. Dr. Uğur Bilge “Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz” projesi çerçevesinde ziyaretlerde bulundu

Dr. Uğur Bilge, müdürlük tarafından yürütülen “Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz” projesi çerçevesinde hizmet verilen engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerinde, vatandaşlara geçmiş olsun temennilerini ileten Prof. Dr. Uğur Bilge, hastalar hakkında bilgi aldı. Kendine iletilen talepleri dinleyen Bilge, ziyaretinde genç yaşta vahim bir kaza sonucu engelli durumda olan bir vatandaşa da akülü araç hediye etti.

Ziyaretler sonrası konuşan Prof. Dr. Bilge, “Amacımız dezavantajlı grup içerisinde bulunan bedensel engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimlerinde pozitif ayrımcılık yaparak, engelli olmayan bireylerle eşit şartlarda yararlanmasını sağlamaktır. Amacımız “ulaşılamayana ulaşmaktır”. Kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini; toplumun çoğunluğuna ulaştıran, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlayan, bütüncül kalite anlayışı içerisinde toplumun değerlerine saygılı bir hizmet hedeflenmektir” dedi.

“Müdürlüğümüz, engelli vatandaşlarımızın görmeyen gözü, olmayan kolu, konuşmayan dili oluyor”

Engellilerin kamu hizmetlerinden yararlanmalarının önündeki zorlukların başında ulaşım, fiziksel çevre ve iletişim sıkıntıları geldiğini anlatan Prof. Dr. Uğur Bilge şöyle konuştu:

"Günümüzde yaşadığımız konuttan, kamusal yaşam alanlarına ve ulaşım araçlarına kadar tüm çevresel unsurların engellilerin özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanmasında düzenlemeler gereklidir. Bu projeyle müdürlüğümüz, engelli vatandaşlarımızın görmeyen gözü, yürümeyen ayağı, olmayan kolu, konuşmayan dili oluyor. Bu birimde çalışan arkadaşlarımıza bu fedakar hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”

Erişim zorluğu çeken engelli vatandaşlar, sağlık kurumlarına 0 (222) 220 60 60 / 220 60 99 nolu telefonları arayarak engelli koordinasyon merkezine ulaşabiliyorlar.