Prof. Dr. Uğur Bilge, "Yüksek tansiyon mutlaka kontrol altına alınmalı"

Dr. Uğur Bilge, yüksek tansiyonun kontrol altına alınmamasının, inme, kalp krizi, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, şuur bozukluğu, körlük ve damarlarda anevrizma oluşmasına sebep olduğunu belirtti.

Dr. Bilge, “17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada, hipertansiyon ile ilgili geniş bilgiler verdi. Günün bu yıl, “Tansiyonunuzu Düzenli Ölçtürün, Daha Uzun Yaşayın” mottosuyla kutlandığını anlatan Prof. Dr. Uğur Bilge, hipertansiyonun ne olduğu, belirtileri ve nedenleriyle ilgili olarak, "Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon); Kan dolaşımı için damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Yüksek Tansiyonun En Sık Rastlanan Belirtileri; Baş dönmesi, baş ağrısı, kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, çift veya bulanık görme, burun kanamaları, düzensiz kalp atışlarıdır. Bazı kişilerde hiç bir belirti olmayabilir. Yüksek Tansiyonun Nedenleri; Yüksek tansiyonun birden fazla nedeni olabilir. Bu nedenler kalıtım, cinsiyet, şeker hastalığı, şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, stres, yetersiz fiziksel aktivite, aşırı tuz kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yaşlılıktır. Bazen bir hastalığa bağlı olarak gelişebilir. Böbrek hastalıkları, hormonel bozukluklar, kan damarlarının anomalilerinde görüldüğü gibi gebelikte de tansiyon yüksekliği gelişebilir" diye belirtti.

Yüksek tansiyon neden tehlikelidir?

Prof. Dr. Uğur Bilge, ,yüksek tansiyonun tehlikesi ve bu rahatsızlığı olan bireylerin dikkat etmesi gerekti hususlarla ilgili olarak da şunları söyledi;

"Yüksek tahsiyan kontrol altına alınmazsa inme, kalp krizi, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, şuur bozukluğu, körlük ve damarlarda anevrizma oluşmasına neden olmaktadır. Tütün ve alkol kullanılmaması, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, tuz tüketiminin azaltılması, fazla kilo veya şişmanlık varsa kilo verilmesi yüksek tansiyonun kontrol altına alınması için yeterli olabilir. eğer yeterli olmazsa hekim kontrolünde ilaç başlanabilir. Yüksek tansiyonu olan bireyler - tütün ve alkol kullanımından vazgeçilmeli, sağlıklı beslenmeli,- fazla kilolu/obez ise kilo vermeli, fizik aktiviteleri düzenli yapmalı, tuz kullanımını azaltmalı, düzenli muayene ve tetkiklerle hastalığın takibine önem vermeli, ilaçlarını önerilen dozda ve sürede, aksatmadan kullanmalı, kan basıncı düzenli izlemeli/izlenmesini sağlamalıdır. Ayrıca; Vücut ağırlığından yüzde 10 ağırlık kaybetme, kan basıncınızı düşürebilir. Günde yarım çay kaşığından (2.4g) az tuz tüketmek kan basıncınızı düşürebilir. Sadece tuz alımını azaltmak bile inme ve kalp hastalığından ölümleri önemli oranda azaltabilir. Meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyet, kan basıncınızı düşürebilir. Her gün 30 dakika tempolu yürüyüş yapmak tansiyonunuzu azaltabilir."