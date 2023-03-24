Prof. Dr. Uğur Bilge'den Ramazan'da beslenme uyarısı

Dr. Uğur Bilge, yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerektiğini söyledi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Ramazan ayının oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay olduğunu ifade ederek uyarıda bulundu. Günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünün tamamlanması ve sahur öğününü atlamamak gerektiğini belirterek, ağır yemekler ve hamur işlerinden uzak durulması gerektiğini kaydetti.

“Sıvı açısından zengin yiyecekler seçin”

Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğunu belirten Bilge, “bu beslenme tarzı yaklaşık 15 saat olan açlığı, ortalama 20 saate çıkarmaktadır. Bu da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır. Bu durumun aksine eğer sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Bu nedenle sahura mutlaka kalkılmalıdır. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi, aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır. Sonuç olarak sahurda; bol sıvı alın, önünüzdeki gün için yeterince su içtiğinizden emin olmak için sıvı açısından zengin yiyecekler seçin ve enerji için nişastalı yiyecekleri tercih edin, mümkünse yüksek lifli veya tam tahıllı çeşitleri seçin, çünkü bunlar kendinizi daha tok hissetmenize, sindirime ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur” dedi.