Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülleri sahiplerini buldu

Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülü 2018” ödül töreni, Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirildi.

Başarılı projelerin ödüllendirildiği törene, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Kaya, Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Cavkaytar ve Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) Temsilcisi ve Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sağlam katıldı.

“Topluma hizmet Anadolu Üniversitesi'nin öncelikli alanları içerisinde yer alıyor”

Ödül töreninde açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, “Üniversitelerin en önemli 3 misyonu yerine getirmesi beklenir. Birincisi, eğitim öğretim faaliyetidir. İkincisi araştırma, üçüncüsü ise üretilen bilgi ve becerilerin toplum yararına konulması ve topluma hizmettir. Öğretmen yetiştirme sisteminde çok önemli bir yeri olan öğretmen adayları yetiştirmek öncelikli konular arasındadır. Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde yapılan projelerin ödüllendirilmesi ise bu hedefimize ulaşmada da çok önemli bir pekiştirici görevi görmektedir. Topluma hizmet Anadolu Üniversitesi'nin öncelikli alanları içerisinde yer alıyor. Özellikle lisans öğrencilerimizin derslerinde yapmış oldukları toplum projeleri, üniversitemizin hedeflerini gerçekleştirmede önemli katkılar sunmaktadır” dedi. Prof. Dr. Koparal etkinlikte emeği geçen herkese ve ödül alan bütün öğrencilere teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

“TOVAK var olduğu sürece bu hizmetler sürecektir”

Ülkeye ve eğitime katkıda bulunan önemli çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirten Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Kaya, “Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) organizatörlüğünde yapılan topluma hizmetlerin üniversitelerce desteklenen projelere, ilkokullarda kitaplara, ortaokullarda masalara dolaplara, liselerde bilgisayarlara dönüştüğü görüldü. Kısaca TOVAK var olduğu sürece bu hizmetlerin süreceği anlaşılmaktadır. Tabi ki bizler de ülkemize, eğitimimize önemli katkılarda bulunan bu önemli çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu nedenle Prof. Dr. Yahya Özsoy, Prof. Dr. Fatma Barış, Dr. Güler Acar adına bütün proje ekiplerini kutluyorum. Organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Bölümümüz 7'den 70'e özel gereksinimleri bulunan bütün bireylere dokunmakta”

Anadolu Üniversitesi'nin özel gereksinimli bireyleri topluma kazandırmada önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Cavkaytar ise, “Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü 1983 yılında ilk kez Yahya hocamızın önderliğinde öğretmen yetiştirmeye başladı. Mezunları gerek kamu gerek özel kurumlarda özverili çalışmalar yapan öğretmenler olarak yetişti. Anadolu Üniversitesi'ni özel gereksinimleri olan bireyleri topluma kazandırmada üstlendiği rolün en açık göstergesi, bugün üniversite içerisinde yapılanmış olan hizmet birimlerimizdir. Bölümümüz 7'den 70'e özel gereksinimleri bulunan bütün bireylere dokunmakta, yardım ulaştırmaya çalışmaktadır. Hepimiz zaman zaman birilerine yardım etme isteğinde olmuşuzdur, bayramlarda, dara düştüğümüzde birilerine el uzatmak isteriz. Bu anlayışla Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) iş birliğiyle üniversitelerde okutulan Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında proje üreten gençleri hocalarımızın anısını yaşatmak amacıyla ödüllendiriyoruz. Türkiye'de özel gereksinimi bulunan bireylere öncü olmuş, engelli vatandaşlarımızın topluma katılmasında gerek verdiği derslerle gerek seminerlerle öncü olan bilim insanı, Türkiye'de engelli bireylerin topluma hazırlanmasını yapan bir insanı Yahya Özsoy hocamızı bu vesileyle anmanın onurunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu

“Amacımız Prof. Dr. Yahya Özsoy'un anısını bir kez daha hatırlamak”

Gönüllülük ilkesine bağlı olarak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Prof. Dr. Yahya Özsoy ödülleri Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sağlam görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

“Gerçekleştirilen bu toplantıların amacı Prof. Dr. Yahya Özsoy'un anısını bir kez daha hatırlamak ve onun yaptıklarını bir kez daha genç kuşaklara hatırlatmak. Bu organizasyonun diğer amacı ise bu toplum için bu toplumdan aldıklarımızın bir karşılığı olarak, gönüllülük ilkesine dayalı olarak ihtiyacı olanlara, gereksinimi olanlara bir şeyler yapmak istiyorum diyen, başta öğretmen adayı öğrenciler ve diğer yükseköğrenim öğrencilerine karınca kararınca destek olmak ve burada yaptıklarını anlatmak ve başka öğrencilere örnek olmak.”

Tören sonunda projelerini gerçekleştirerek ödüle layık görülenler ödüllerini aldı.