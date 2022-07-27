Psikoloji Bölümü yeni akademik yılda yüzde 30 İngilizce eğitim vermeye hazırlanıyor

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, İngilizce hazırlık programı ile birlikte Psikoloji Lisans Programı olarak 5 yıllık bir eğitim süresini kapsıyor. Bölüm Eşit Ağırlık puan türüyle bu yıl 62 öğrenci kabul edecek. Öğrenciler sadece Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi gibi psikolojinin temel alt alanlarını temsil eden alanlara özgü dersleri değil; fizyoloji, biyoloji, felsefe, sosyoloji, sosyal antropoloji gibi alanlardan da dersler alıyor. Aynı zamanda, araştırma alanında kuramsal ve uygulamalı dersleri bulunan bölümün iki yarıyılda açılan istatistik dersi de bulunuyor.

Yüzde 30 İngilizce eğitimle öğrenciler alanlarında başarılı bir konumda olacak

2022-2023 Akademik yılından itibaren ise bölümde açılan zorunlu alan derslerinin çoğunun İngilizce verilmesi planlanıyor. İngilizce verilen derslerde sözlü ve yazılı dilin ve ders materyal ve kaynaklarının İngilizce olmasına dikkat ediliyor. Bölümün başarılı ve yetkin öğretim üyesi kadrosu öğrencilerin İngilizce kullanım kapasitelerinin yüksek olmasının önemli bir unsur olduğunu düşünüyor. Bölüm öğretim üyeleri ayrıca, öğrencilerin İngilizce hazırlık okulu sürecini en iyi verim alacakları biçimde geçirmelerini tavsiye ediyor. Bu çerçevede temel İngilizce altyapısını güçlendirerek bölüme gelen öğrencilerin psikoloji alan İngilizcesine uyum sağlamada zorluk yaşamayacağı düşünülüyor.

Bölüm hakkında detaylı bilgiye www.tercihimanadolu.edu.tr web adresinden erişim sağlanabiliyor.