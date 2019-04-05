PTT'den ESO'ya ziyaret

ESO Başkan Yardımcısı Fatih Düş ise konuşmasında, Eskişehir sanayisinin gelişmesine yönelik birçok projeler ürettiklerini, bunu yaparken de her türlü işbirliğine önem verdiklerinin altını çizdi.

ESO Üyesi sanayicilerin üretim kabiliyetlerinin yüksek olduğuna değinen Düş, “Öncelikle belirtmek isterim ki, Eskişehir PTT Müdürü Hüseyin Zengin, ESO'nun her etkinliğinde bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Öncelikle kendisine teşekkür ederim. Sanayimizden bahsedecek olursak kısaca, 2018 yılında 2.7 milyar dolar ihracat yaptık, şu an 16 meslek komitemiz ve 700'ün üzerindeki üyelerimizle şehrimiz ve ülkemiz için üretim yapıyoruz. Havacılık, raylı sistemler, beyaz eşya, maden ve seramik konusunda da çok etkili ve yetkin firmalarımız mevcut” diye konuştu.

Destek vermeye hazırız

Ziyaret amaçlarının hakkında bilgi veren PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Eskişehir sanayisinin gelişimi ve Türkiye sanayisine katkılarının artırılması için sanayicilere yönelik destek niteliğinde seferberlik başlattık. Eskişehir'in önünü açmak için nasıl bir katkımız olur diye sizlerle görüşmeye geldik. Sanayimizin önündeki güçlükleri beraber aşmamız gerektiğini savunuyoruz” dedi.

Kargo, bankacılık, sigortacılık, e-ticaret gibi çeşitli alanlarda maliyetleri aşağı çekmek için bir dizi çalışma yapacaklarını kaydeden Bozgeyik, “Size destek vermek, yüksek maliyetlerde yaptığınız işleri sizin adınıza yapıp böylelikle Eskişehir'i büyütmek, Türkiye'yi büyütmek ve dünyaya açılmak gibi bir seferberlik başlattık. PTT artık Türkiye'nin büyüyen, gelişen bir yüzü, dünya ile entegre olmuş bir markası. Bizlerde sizlerin eli, kolu, kulağı olmak için buradayız” dedi.

Bu çalışmayı önce büyükşehirlerden başlattıklarını anlatan Bozgeyik, “Eskişehir için bir genel müdür yardımcımızı sorumlu hale getirdik. Şehre nasıl bir katkımız olur, Eskişehir'deki olası sorunları nasıl açarız diye gayret ediyoruz. PTT, ESO'nun en büyük destekçisi olacak, üretenlere destek olacağız, çünkü üretmeden büyüyemeyiz, çünkü sanayi olmayan bir ülkede gelişme olmaz. Bunu Eskişehir ekonomisini büyütme adına yapacağız çünkü biz marka şehirlerin olması lazım diyoruz ve Eskişehir sanayisi de bir marka şehri olursa Türkiye'ye bir rol model olacak” diye konuştu.

Yapılan değerlendirmelerden sonra Genel Müdür Yardımcısı Lale Seyhan Şair, Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya, Pazarlama Daire Başkanı Özge Denli, E-Ticaret Daire Başkanı Settar Ulu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Metin Kurşun ve Eskişehir PTT Başmüdürü Hüseyin Zengin çalışmalar konusunda bilgi verdi.