Radyo A yeni programlarıyla dinleyicileriyle buluşuyor

Radyo A, yeni yayın döneminde, geçen yıllara oranla yenilenen kadrosu ve yeni programlarla çeşitlenen yayın akışıyla dinleyicileriyle buluşuyor.

İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Radyo A Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Radyo A'nın yeni dönemde programlarının ve kadrosunun büyük ölçüde yenilendiğini vurgularken, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Öğr. Gör. Nebiye Özaydemir ise zorlu bir eğitim sürecinden sonra özveriyle çalışan 27 kişinin bahar ve yaz aylarında eğitimlerini tamamlayarak, Radyo A'nın kadrosuna katıldığını belirtti. Radyo A Müzik Direktörü Oğuzhan Yılmaz ise, “Radyo A'nın çok özel bir dinleyici kitlesi var. Biz de özel programlarımızla farklı müzik türlerine yer verip Radyo A'yı müzikal anlamda daha da zenginleştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Program ve Kültür Sanat Direktörü Elif Yılmaz, “Her radyo dinleyicisinin kendi beğenisine göre programlar bulabileceği yeni dönemde pek çok yeni program dinleyicisiyle buluşuyor ve buluşacak.” İfadelerini kullandı.

Bu yeni programlarla beraber, Rektörümüz Sorularınızı Yanıtlıyor, Rock Merkez, Cerebrock ve Electron gibi geçen yıl dinleyicilerle buluşan pek çok program da yayın akışı içerisinde yerini alıyor.