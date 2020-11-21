Rakip takımın 8 oyuncunun Covid-19 testleri pozitif çıkınca maç ertelendi

Türkiye Erkekler Hentbol Ligi'nde mücadele eden Eskişehir Ormanspor'un bu haftaki maçı ertelendi.

22 Kasım 2020 Pazar günü kendi sahasında Giresun Gençlik Spor Kulübü'nü konuk edecek olan Ormanspor, rakip takımdan 8 oyuncunun Covid-19 testleri pozitif çıkınca karşılaşma bir başka tarihe ertelendi. Ertelemeye rağmen Eskişehir Ormanspor, antrenör Mehmet Fatih Işık'ın yönetiminde antrenmanlarına devam etti. Yeşil beyazlı ekip ligin 7. haftasında Van Erek Spor ile deplasmanda oynayacak.