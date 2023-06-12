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Rallide güvenlik tedbirlerini jandarma sağladı

Eskişehir’de düzenlenen ESOK Rally etkinliğinde yol ve çevre güvenliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlandı.

Eskişehir'de düzenlenen ESOK Rally etkinliğinde yol ve çevre güvenliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlandı.


Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan yol güzergahında düzenlenen ESOK Rally yarışlarında çevre ve trafik güvenliğinin sağlanması için çalışma başlattı. Toplamda 71 aracın ve 142 sporcunun katıldığı yarışlarda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı çok sayıda personel görev yaptı.

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