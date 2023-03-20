Ramazan ayında fırsatçılara dikkat

Gıda tüketiminin normal günlere göre ramazan ayında artış gösterdiğinin altını çizen Özalp, temel gıda alışverişelerdi dikkat etmesi gereken hususları anlattı. Sülahi Özalp, "Gıda tüketimi normal günlere göre Ramazan ayında artış göstermektedir. Bu nedenle bilhassa temel gıda alışverişlerinde mutlaka ürünlerin son kullanma tarihine bakmalıyız. Alışverişlerde etiketsiz ve ambalajsız ürün satın alınmamalı, et ve et ürünlerinin sağlık kontrolünün yapıldığına ilişkin damgalı olmasına dikkat edilmeli. Alışveriş öncesi mutlaka ihtiyaç listesi yapılmalı. Alacağımız ürünlerin fiyat araştırması yapılmalı çünkü aynı ürün farklı yerlerde farklı fiyatlarda olabilmektedir. Alışverişlerin akşam saatlerinde yoğun olacağı düşünülürse sakin bir zaman diliminde yapılmalı. Alışverişlerde raf üzerinde ürüne ait fiyat etiketinin olup olmadığına dikkat edilmeli. Raflarda ürün üzerinde bulunan fiyat etiketi ile kasada ödenen fiyatlara dikkat edilmeli. Ürün etiketi ile kasada fiyat farkı çıkması halinde geçerli olan fiyat tüketici lehine olan fiyattır. Tüketicilerimizin mutlaka ürün alımlarında fiyat karşılaştırması yapmalılardır”

Ramazan ayında art niyetliler artıyor

Art niyetli kişilerin Ramazan ayında ortaya çıktığını kaydeden Özalp, “Bazı art niyetli kişiler tarafından ve daha çok Ramazan ayında ortaya çıktığı düşünülen merdiven altı üretimi dediğimiz denetimden uzak, ruhsatsız iş yerlerinde üretilen, hazırlanan tüketime sunulan başta temel gıdamız olmak üzere tüketicilerimizin sağlığı ile oynamaya kimsenin hakkı olmadığı gibi bu tür iş yerlerini mutlak suretle denetim altına alınmalıdır. Gıda tüketiminin arttığı ramazan ayında zam fırsatçılarına fırsat verilmemeli. Denetim görevi yapan kurumların da her zaman olduğu gibi bu ramazan aynıda da gerekli tedbirleri alacaklarından daha sık denetim yapacaklarından asla kuşkumuz yok. Bilhassa temel gıda ürünlerinde denetim görevi üstlenen tüm kurumlar Kuruluşların her yıl Ramazan ayı içerisinde gıda fırsatçılarına karşı aldıkları önlemlerini artıran görevlilere yardımcı olmalıyız olumsuz bir durumla karşılaşmamız halinde mutlaka zabıta müdürlüklerine ve diğer denetim görevini sürdüren görevli kurumlara bildirmeliyiz. Ramazan ayının tüketicilerimize bereket ve hayırlar getirmesini diliyoruz.” dedi.