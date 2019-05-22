Ramazan coşkusu Anadolu'yu sardı

Anadolu Üniversitesi bu yıl Ramazan'ı kampüs içinde bir dizi etkinlikle karşıladı. Toplamda beş gün süren etkinliklerde yönetim, öğrenciler ve personel hep birlikte Ramazan ruhunu yaşama fırsatı buldu.

Anadolu Üniversitesi, bir dizi etkinlik ve geniş katılımla Ramazan'ı karşıladı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü önüne kurulan Ramazan Sokağında 13 Mayıs Pazartesi günü başlayan etkinlikler beş gün boyunca devam etti. Ramazan'ın kendine özgü ruhunu ve kültürünü öğrencilere yaşatabilmek amacıyla düzenlenen geleneksel Ramazan eğlenceleri ilk günden itibaren yoğun ilgi görürken Anadolu Üniversitesi yönetimi de etkinliğe katılanları yalnız bırakmadı. Okçuluktan halk oyunlarına, konserden tiyatroya kadar sergilenen birçok gösterinin yanı sıra kurulan stantlarda öğrencilere ikram edilen pamuk şeker, macun, şerbet gibi geleneksel lezzetler de Ramazan ruhunu öğrencilere yaşattı.

Anadolu Üniversitesi Ramazan'ı böyle karşıladı

Geleneksel Ramazan eğlenceleri, 13 Mayıs Pazartesi akşamı Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar ile öğrencilerin geniş katılımıyla başladı. Gecede Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırma Merkezi'nin düzenlediği Vurmalı Çalgılar Grubu konseri ve Aşuk ile Maşuk gösterisi izlemeye gelenlere keyifli anlar yaşattı. Öğrencilerin final sınavları öncesi stres attığı Ramazan Sokağının ikinci gününde müzik şöleni yaşandı. 14 Mayıs Salı akşamı ''Anadolu'nun Ritmi İnteraktif Konser Soluk Mavi-Sinaps'' konseri kulakların pasını sildi. Dinleyenlerin de eşlik etmesiyle renkli görüntülerin ortaya çıktığı gecede kurulan stantlar yoğun ilgi gördü. Rektör Yardımcısı Selim Başar ile Genel Sekreter Ersin Eroğlu da Ramazan Sokağında öğrencilerle birlikte vakit geçirdi.

Ramazan'ın nostaljik ruhu Anadolu'da

Eğlencelerin üçüncü günü olan 15 Mayıs Çarşamba akşamı süren bir dizi etkinlikle öğrenciler, Ramazan'ın nostaljik ruhunu hissetmeye devam etti. Halkbilim Araştırmaları Merkezi'nin hazırladığı “Türk Halk Müziği” konserinin ardından yönetmen Bahadır Karataş'ın “Usta” filmi açık hava sinemasında öğrencilerle buluştu. Geceye Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra Rektör Yardımcısı Selim Başar ve Genel Sekreter Ersin Eroğlu da katılım gösterdi.

Anadolu Üniversitesi yönetimden öğrenciye hep birlikte eğlendi

Ramazan coşkusunun tüm renkleriyle yaşandığı geleneksel Ramazan eğlenceleri 16 Mayıs Perşembe akşamı çeşitli etkinliklerle devam etti. Ramazan eğlencelerinin dördüncü gününde Geleneksel Türk Tiyatrosunun simgeleşmiş karakterleri Hacivat ile Karagöz Anadolu Üniversitesi'ne konuk oldu. Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nün performansıyla keyifli anlar yaşayan öğrenciler daha sonra Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Halk Dansları Topluluğu'nun “Eskişehir Yöresi” ve “Eski bir Şehir hikayesi” gösterileriyle eğlendi. Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen “Hat Çalıştayı ve Sergisi” ile Eskişehir Sultan Okçuluk Kulübü tarafından düzenlenen “Okçuluk Gösterisi” de etkinlik boyunca öğrencilerin ilgi odağı oldu. Geceye Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve personeline ek olarak Polis Akademisi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de katıldı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy ve Genel Sekreter Ersin Eroğlu geceye katılan öğrenci ve personeli yalnız bırakmadı.

Ramazan eğlencelerine veda

Geleneksel Ramazan eğlencelerinin son etkinlikleri ise 17 Mayıs Cuma akşamı gerçekleştirildi. İlk dört günün coşkusunu Cuma akşamına da taşıyan öğrenciler Rektör Çomaklı'yla bir araya gelerek hem etkinliklere katıldı hem de fotoğraf çektirdi. Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu'nun Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya ve Kırım'a ait folk danslarından oluşan gösterilerine daha sonra izleyenler de eşlik etti. Beş gün boyunca Ramazan eğlencelerinin tadını çıkaran öğrenciler bir yandan da Ramazan ruhunu kampüs içinde yaşadı.