Ramazan hazırlıkları başlayınca hurma satışları arttı

Eskişehir'de Ramazan hazırlığı yapmak isteyen vatandaşların hurma talepleri artmaya başladı.

Ramazan ayına sayılı günler kala iftar sofralarının olmazsa olmazı hurma satışlarındaki yükselişler başladı. Hazırlıklara başlayan vatandaşların hurma tezgâhlarının önünü doldurduğu görülürken, esnafların da yüzü güldü. İftar ve sahur sofralarının vaz geçilmezi hurmanın fiyatları türüne göre değişiklikler gösteriyor. Ürünlerin ithal olmasından kaynaklı fiyatların yükseldiğini aktaran esnaf, bu sene bilmedikleri bir sebepten bazı hurma çeşitlerinin gelmediğini belirtti.

Eskişehir'de aktarlık yapan Koray Özkılıç, 12 boyunca hurma satışı yapıldığını ancak vatandaşların Ramazan'a sayılı günler kala hurmaya talep gösterdiğini söyledi. İnsanların yavaş yavaş Ramazan hazırlığına başladığını ve ilerleyen günlerde satışların daha da çok artmasını beklediklerini söyleyen Özkılıç, “Hurmayı 12 ay boyunca sürekli satıyoruz, ama özellikle Ramazan'a 2-3 gün kalınca birden bire talepler yükseliyor ve en fazla satılan ürünler listesine giriyor. Gün geçtikçe Ramazan'ı dört gözle bekleyen vatandaşlar evlerine yarım kilo veya bir kilo hurma alıp götürmeye başladılar. Ramazan ayı için de hazırlıklarımı yaptık, elimizdeki ürünleri satmaya başladık. Bulabildiğimiz malları alıp satıyoruz, bitince tekrar alıyoruz. Ancak bu malları tedarik etmek konusunda sıkıntı yaşadığımız bazı şeyler var, bu sene hurma çeşitlerinin bir bölümü gelmedi. Neden gelmediğini biz de bilmiyoruz. Çoğu Arap ülkesinden mal geliyor, ama bu sene bazıları eksik” dedi.