Ramazan sofralarının vazgeçilmezi kahveyle buluştu

Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunan tahin ve pekmez Eskişehir'de kahveyle buluştu. Latte ile harmanlanarak hazırlanan kahve ilgi odağı haline geldi.

Anadolu'ya ilk olarak milattan önce 2 bin 500 yıllarında Mezopotamya'daki Asurlular medeniyeti üzerinden geldiği tahmin edilen tahin ve milattan önce 1'inci yüzyılda üzüm suyunun kaynatılarak özel kıvamda bir şurup haline getirilmesi ile elde edilen pekmez yüzyıllar boyunca adeta bir kültür olarak sofralarda yer aldı. Özellikle besleyici olması yönüyle Ramazan aylarında kurulan iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunan tahin-pekmez ikilisi bu kez alışılagelmişin dışında bir alanda kullanılarak tüketicilere sunuldu. Eskişehir'de, Vişnelik Mahallesi Kayıhan Sokak'ta bulunan 3'üncü nesil kahve işletmesinde, ayrılmaz ikili tahin-pekmez kahveyle buluşturuldu. Alışılagelmiş kahve tatlarının dışında Tahin-Pekmez Latte adıyla insanlara sunulan kahve; süt, espresso ve susam ile hazırlanıyor.

“Tahin ve pekmezi kahve ile buluşturmayı istedik”

Geleneksel tahin-pekmezi latte ile buluşturan kafe baristası aynı zamanda Anadolu Üniversitesinde İstatistik Bölümü öğrencisi olan Oğuz Can Ot, insanların farklı tatların dışına çıkmayı sevdiğinden bahsederek, “Kahve çemberi biraz dar, insanlar da alışılagelmiş tatların dışına çıkmayı seviyor. Tahin ve pekmez günümüzde ve geçmişimizde çok kullanılan iki farklı yiyecek. Biz de tahin ve pekmezi kahve ile buluşturmayı istedik. Baktık müşterilerimizden güzel dönüşler alıyoruz menümüze ekledik. Şu anda da misafirlerimiz afiyetle tüketiyor” ifadelerini kullandı.

“Çok keyifli bir içecek ortaya çıktı”

Müşterilerin kahveyi ilk olarak menüde görünce çok şaşırdıklarını söyleyen Barista Oğuz Can Ot, “Müşterilerimiz ilk gördüklerinde şaşırdılar. Tahin Pekmez Latte nedir, acaba denesek mi dediler. Daha sonra olumlu dönüşler aldık. Hatta olumsuz geri dönüş almadık diyebilirim. Çünkü herkesin bildiği bir tat. Herkes kahveyi seviyor, herkes tahin ve pekmezi seviyor. Bunları buluşturunca da çok daha keyifli bir içecek ortaya çıktı. İnsanlar latteyi çok daha sütlü ve kahve oranı az diye tercih ederler. Biz biraz daha o sütlü kahvenin içine tahin ve pekmezi koyup, biraz daha alışılagelmiş olan süt tadını bastırıp, biraz daha tatlı bir içecek servis etmek istedik” şeklinde konuştu.

“Böyle bir içecek şu an Türkiye'de yok”

Ayrıca Ot, hazırladıkları Tahin Pekmez Latte'nin sadece Türkiye'de sadece kendilerinin yaptığını belirterek, “Biz üçüncü nesil kahveciyiz, nitelikli kahve satıyoruz ama alışılmış tatları da menümüzde barındırıyoruz. Eskişehir değil aslında Türkiye'de bir ilk tahin pekmezli latte. Böyle bir içecek şu an Türkiye'de yok. Sadece Eskişehir'de bizim kafemizde var. Espresso geleneksel bir kahve, latte geleneksel bir kahve tahin ve pekmez de bizim geleneğimiz. İkisini birleştirerek böyle bir tat profili ortaya çıkardık” dedi.