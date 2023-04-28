Ramazan sonrası artan reflü rahatsızlığı için kudret narı tercihi

On bir ayın sultanı Ramazan Ayının geride bırakılmasının ardından normal yemek yeme alışkanlığına dönen vatandaşlarda mide rahatsızlıkları oluşmaya başlarken, özellikle reflü rahatsızlığı yaşayanlar Eskişehir'deki aktarların yolunu tutuyor. Vatandaşlar, kudret narı başta olmak üzere ada çayı, rezene çayı, zencefil ve maydanoz gibi bitkileri alıyor. Reflüye çare olarak kudret narını çok satıldığını söyleyen aktar Murat Ağılönü, vatandaşların Ramazandan sonra normal yemek yeme düzenine geçtikleri için reflü rahatsızlığını çok yaşadığını belirterek, kudret narının bu rahatsızlığa iyi gelen en önemli çözüm olduğunu vurguladı.

Ramazanın sona ermesinin ardından bayram ile birlikte bazı vatandaşların düzensiz beslenmeye dönük yaptıkları için reflü olduklarını ifade eden Ağılönü, “Reflü için kullanılabilecek en iyi bitki kudret narıdır. Kudret narının zeytinyağı ile yapılanı var. Bir de karışık baharatlardan elde edilmiş olan kudret narının macunu var. Kudret Narı, midedeki her türlü rahatsızlıkları gidermek için kullanılıyor. Bunu aç karna sabah akşam bir tatlı kaşığı tüketmekte fayda var. Onun haricinde reflü için nane de tercih ediliyor” diye konuştu.

“Reflüye çözüm kudret narı”

Maydanoz, ada çayı, rezene çayı ve zencefilin de reflü rahatsızlığı yaşayan vatandaşlar tarafından alındığını söyleyen Aktar Ağılönü, “Reflü için en çok tercih edilen ve satılan Kudret Narıdır. Vatandaşlar kudret narının kendisini de yiyebiliyorlar ama aktarlardaki karışımlardan sonra zeytinyağlı olanlarını da tavsiye ediyoruz. Reflü rahatsızlığı olanlar doğal çözüm olarak bu bitkileri öneriyoruz. İnsanlar kullandıkları zaman olumlu geri dönüşler sağlıyorlar. Kudret narının faydalarını gördüklerini söylüyorlar. Bizdeki hedef tamamen bitki çözümü ile tedavi yapmak. Eskilerdeki Lokman hekimler gibi vatandaşlara bu bitkileri önererek, alınan sonuçlara göre bu şekilde bir tedavi yöntemi oluşturuyoruz” dedi.