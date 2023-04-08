Ramazan'da sucuk alışverişi arttı

Eskişehir'de vatandaşların Ramazan ayı alışverişi sürerken, en çok rağbet gören yiyeceklerin ürünlerin başında ise sucuk geliyor.

Mübarek Ramazan ayında bir hafta geride kalırken, Eskişehirlilerin Ramazan alışverişi devam ediyor. Artan işlerle birlikte kasap esnafının yüzü gülerken, vatandaşların en çok tercih ettiği yiyeceklerden biri de sucuk oldu. İftar ve sahur sofralarında sucuğu eksik etmeyen vatandaşlar, kilosu 190 liradan satılan sucuk için şarküterilerin yolunu tutuyor. Eskişehir'de şarküteri çalışanları, vatandaşların Ramazan ayında sucuğa ilgi gösterdiğini söyledi. 15 senedir şarküteri işlettiğini belirten Meltem Çelik, “Dükkanı açalı bir sene oldu. Sucuk ve pastırma satışlarımız oluyor. Vatandaşlar ağırlıklı olarak sucuğa ilgi gösteriyor. Sucuk satışlarımız şu an çok iyi gidiyor. Fiyatlarımız biz de piyasaya göre aşağı seviyede. Eskişehir'in yöresel sucukları olan Sivrihisar ve Bozan sucuğu satıyoruz. Sucuğun kilosu 190 lira. Sivrihisar ve Bozan sucuğunun kilosu ise 240 liradan satılıyor. Biz toptan da satıyoruz. Fiyatlarımız piyasaya göre çok uygun. Kaliteli olduğu için vatandaşlar yoğunlukla sucuğu tercih ediyor. Haftalık bir tona yakın, günlük de 115-120 kilo arasında satışımız oluyor. Vatandaşlar bütçelerine göre sucuk satın alıp, sofralarında bulundurabilir. Ramazan ayının ilerleyen günlerinde satışlarımızın devam etmesini umuyoruz” diye konuştu.