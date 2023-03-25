Ramazanın gelmesiyle helva satışları arttı

Eskişehir'de Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşların sahur sofralarında vazgeçilmezi olan helva satışları arttı.

Eskişehir'de vatandaşlar Ramazan alışverişinde helvaya ilgi gösterdi. Vatandaşlar özellikle oruç tutulduğu zaman tok tutmasıyla bilinen helvalardan satın aldı. Helva satıcıları Ramazan ayında vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu belirtti. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte helva satışlarında artış yaşandığına dikkat çeken helva satıcısı Ömer Köksal, “Ramazan ayının gelmesiyle birlikte helva satışlarımız arttı. Helva, Ramazan ayında bir gelenek haline gelmiş tüketilen bir ürün. Vatandaşlar en çok sade tahin helvası alıyor. Sade tahin helvasının kilosu şu an 110 lira. Helva satışlarımız hava durumunu da bağlı biraz. Havalar ısındıkça helva satışları azalır. Havalar ısındıkça insanlar kendini tahin helvasından geri çeker. Vatandaşlar soğuk havalarda helvayı daha çok tercih ediyor” dedi.

Helvanın faydalarına da değinen Köksal, “Helvanın içinde tahin olduğu için tok tutar. Mideyi de rahatlatır. Vatandaşlara Ramazan ayında helva tüketmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.