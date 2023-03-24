Ramazan'ın gözdesi rezene çayı

Eskişehir'de iftar yemeklerinden sonra yaşanan mide rahatsızlıklarına deva olduğu bilenen rezene çayına yoğun talep gösteriliyor.

Ramazan ayının gelmesiyle oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar iftar vakti geldiğinde yemeğin dozunu kaçırınca mide rahatsızlıkları yaşıyor. Sindirime ve mide rahatsızlıklarına bire bir olduğu bilinen rezene çayı da bu ayın gelmesiyle talep görüyor. Uzun yıllardır baharat ticareti yapan Abdullah Tokat, rezene çayını anason ve kimyon ile karıştırıldığında daha etkili olduğunu söyledi.

“Aç kalındığı için oluşan kabızlığı giderir”

Eskişehir'in en eski baharatçılarından olan Abdullah Tokat, rezene çayının özelliklerinin çok fazla bilinmediğini söyledi. Bu bitkinin kaynatılıp içildiğinde gebelik sonrası süt yaptığını ve solunuma da iyi geldiğini dile getiren Tokat, “Ramazana ayının gelmesiyle rezene satışları arttı. Mide rahatsızlığına ve sindirime çok iyi gelen bu bitki anason ve kimyon ile de karıştırılabiliyor. İftar sonrası mide rahatsızlığı yaşayan vatandaşların 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı atıp 10 dakika demlemeleri lazım. Demlendikten sonra içilirse ne hazımsızlık kalır ne de mide şişkinliği. Bunların yanı sıra gün boyu aç kalındığı için maalesef yemekleri yedikten sonra kabızlık şikâyeti olabiliyor. Rezene, kimyon ve anason karışımı bu kabızlığı giderir, vatandaşların rahatlamasını sağlar” dedi.