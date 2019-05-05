Ramazan'ın hurma satıcılarının yüzünü güldürdü

Ramazan alışverişi için mağazaları dolduran vatandaşlar esnafın yüzünü güldürüyor. Ramazan ayının getirdiği bu canlanmada en çok rağbet gören ürünlerin başında ise hurma geliyor. Rahat bir Ramazan geçirmek isteyen vatandaşlar hurmanın yanı sıra hoşaflık ürünlere de büyük ilgi gösteriyor.

27 yıldır helva işiyle meşgul olduğunu belirten belirten Mehmet Uzungel "365 gün boyunca hurma satıyoruz ama tabi Ramazan'ın gelmesiyle hurma satışı yoğunlaşıyor. Yıl içinde sattığımız hurmaların yaklaşık yüzde 80'i Ramazan ayında oluyor, yüzde 10 yüzde 20 kadarı da yılın geri kalanında satılıyor. Hurmaların hepsi dışarıdan geliyor, dövize bağlı, dövizin şu zamandaki durumundan dolayı nispeten fiyatlar etkilendi. Ama hurmanın miladı 2-3 yıl olduğu için, geçen senelerden kalma mahsullerin fiyatlarında fazla bir değişiklik olmadı ama yeni gelen ürünlerde dövizden dolayı değişiklik oldu. Mesela geçen sene 30'a sattığımız ürün bu sene yaklaşık 40-50 civarında" şeklinde konuştu.