Reçetesiz alınan güneş gözlüklerindeki büyük risk

Gözlük işletmeleri, doktor tavsiyesi olmadan ve bilinçsizce alınan güneş gözlükleri konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Özellikle işportacılarda satılan ve numarası belli olmayan güneş gözlükleri, vatandaşları ciddi risklerle karşı karşıya bırakıyor. Gözlük konusunda doktor tavsiyesi olmadan hareket edilmemesi gerektiğini vurgulayan gözlükçüler, reçetesiz gözlük satmanın da doğru olmadığını dile getirdiler.

"Doktor tavsiyesi olmadan alınan gözlükler, gözlerinize ciddi zararlar verebilir"

Eskişehir'de 20 yıldır gözlükçülük yapan Bülent Görgün, yaz ayları öncesinde vatandaşların güneş gözlüğü alımında dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, “Mesela şuan sıfır numara gözlükler ve camsız gözlükler moda olmaya başladı. Bazı gençler takıyor. Bu sağlıklı değil aslında. Bu pencere camından bakmak gibi bir şey. Biz de zaten reçetesiz satış yapmıyoruz. Ama bunu genelde işportalarda satıyorlar. İnsanların her gördüğü gözlüğe ucuz diye, moda diye atlaması göze zarar verebilir. Ne odak var, ne de numaralar dört dörtlük. 1 sene sonra gözünüz dahi bozulabilir. Gözü sağlam olan adamın dahi gözünü bozabilir. Gözlüklerin reçeteyle satılmasını savunuyoruz. Göz çok önemli bir şey. Bizim olmazsa olmazımız. Bu tip konularda doktorun onayı olması gerekir. Vatandaşları da buradan uyaralım. Doktor tavsiyesi olmadan, ezbere alınan gözlükler, gözlerinize ciddi zararlar verebilir” şeklinde konuştu.