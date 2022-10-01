İhlas Haber Ajansı

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Refüje çıkan otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak kaza yapan araçta, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak kaza yapan araçta, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil savrularak refüje çıktı. Kaza sonucu otomobilde büyük maddi hasar oluşurken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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