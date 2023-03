Rektör Çolak'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Dr. Kamil Çolak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak mesajında şu ifadelere yer verdi:

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların eşitlik, daha iyi çalışma ve yaşama şartları elde etme yolunda verdikleri mücadelenin bir simgesidir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren ülkemizin her alanda gelişmesi ve çağdaşlaşmasına çok önemli katkılarda bulunan kadınlarımız, bugün bu katkılarını bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten iş dünyasına kadar hayatın her alanında ülkemizin daha da gelişmesi, refah ve mutluluğu için sunmaya devam etmektedirler. Kadınlarımız yetiştirdikleri nesillerle de ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadırlar. Kadın haklarının geliştirilmesi yolunda alınan tüm mesafeye karşın maalesef dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddet önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda başta eğitimcilerimiz ve hukukçularımız olmak üzere toplumumuzun her kesimine görev düşmekte, kadını ikinci sınıf gören zihniyetin değişmesi gerekmektedir. Kadınların şiddete maruz kalmadıkları; ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda etkinliklerini daha da artırdıkları, toplumda daha görünür ve güçlü oldukları bir dünyaya ulaşmak temennisiyle Üniversitemizde görev yapan tüm kadın personelimizin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.”