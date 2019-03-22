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Rektör Çomaklı "2019 Nevruz Eskişehir" programına konuk oldu

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Şafak Ertan Çomaklı "2019 Nevruz Eskişehir" programına konuk oldu


Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın konuk olduğu “2019 Nevruz Eskişehir” programının çekimleri, Anadolu Konukevi'nde gerçekleştirildi. TRT Avaz ekranlarında canlı yayınlanan programa Rektör Prof. Dr. Çomaklı'nın yanı sıra Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu da katıldı. Bahri Özüpek'in sunuculuğunu yaptığı programda Türk dünyası ve nevruz gelenekleri konuşuldu. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Türk coğrafyasından eğitim almaya gelen öğrencilere yönelik uygulamalar hakkında da bilgi verdi.

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