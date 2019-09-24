Rektör Çomaklı, “Dünden Bugüne Gönüllüyüz” sergisinin açılışını gerçekleştirdi

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın katılımıyla Öğrenci Merkezi fuaye alanında gerçekleştirildi.

Düzenlenen açılışta, Rektör Prof. Dr. Çomaklı yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, öğrenci kulüplerinden sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık ile çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci de yer aldı. Sergide, Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübünün gerçekleştirdiği toplumsal sorumluluk projelerinin fotoğrafları yer alıyor. Açılış töreni ardından sergiyi gezen Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sergideki eserler hakkında kulüp başkanı Hatice Osmanoğlu'ndan bilgi aldı. Öğrenci kulüplerinin önemi değinen Rektör Çomaklı, “Öğrenci kulüplerimiz, öğrencilerin sosyal hayatla ve toplumla etkileşimine imkân tanıyor. Öğrencilerimizin bu etkinliklerde kazanmış olduğu deneyim, iş hayatlarında da tecrübe sahibi olmalarının önünü açıyor. Bu bağlamda Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü de bir yandan öğrencilerimizin eksikliklerini giderirken diğer taraftan da kendi değerlendirmelerini yapmış oluyorlar” dedi.

Bu tür sergilerin aynı zamanda kurumsal bir hafıza oluşturduğuna vurgu yapan Rektör Çomaklı, “Büyük emekler sonunda sergilenen bu çalışmalar, ortaya koyduğu fikirler sayesinde gelecekteki öğrencilerimiz ve yönetimlerimiz adına aynı zamanda bir yol gösterici oluyor. Bu nedenle de sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“Projelerimizin öğrencilerle buluşmasını önemsiyoruz”

Sergi hakkındaki düşüncelerini dile getiren Kulüp Başkanı Hatice Osmanoğlu ise “Kulüp olarak her yıl farklı projelere imza atıyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç olan yerlerde anasınıfı ve kütüphane kuruyoruz. Ayrıca huzurevlerine ve onkoloji hastanelerine motivasyon ziyaretleri düzenliyoruz. Kulüp olarak aynı zamanda sokak hayvanlarının beslenme ve korunma ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de tüm bu çalışmalarımızın yer aldığı fotoğraflardan oluşan sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Çalışmalarımızın anlamlı hâle gelebilmesi adına projelerimizi, bu tarz etkinliklerle öğrencilerle buluşturmayı önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.