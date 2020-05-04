İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Çomaklı kampüsteki sokak hayvanlarını unutmadı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Yunus Emre Kampüsü'ndeki sokak hayvanlarını besledi.


Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversiteye ait Yunus Emre Kampüsü'nde yaşayan sokak hayvanlarını besledi ve kulübelerinin önlerine su bıraktı. Dün akşam iftar öncesinde kampüsü bisikletle ziyaret eden Rektör Çomaklı, kampüsteki hayvanları beslerken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü'nü de etiketleyerek şu notla paylaştı:


“İftar öncesi nöbet sırası bende bugün. Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, siz yoktunuz ama sizi aratmıyoruz. Kampüste sizinle yaptığımız kulübeler çok iyi oldu, hem kediler hem köpekler hem de kuşlar nasipleniyor. Kirpi de var bu arada.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.