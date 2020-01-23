Rektör Çomaklı, LÖSEV'in müze gezisinde çocuklarla bir araya geldi

LÖSEV Gönüllülerinin, ‘Canım Kardeşim Ders Evi Projesi' kapsamında yarıyıl tatil programı içerisinde düzenlemiş oldukları Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi gezisi gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan'ın da katıldığı etkinlikte, birçok öğretim elamanı ve LÖSEV gönüllüleri de bulundu. Lösemiyi yenmiş çocuklarla sohbet eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, söz konusu etkinlikle ilgili olarak şunları aktardı:

“Lösemili çocuklarla ilgili LÖSEV'in yapmış olduğu bu etkinlikler hem çocukların moral ve motivasyonu açısından, hem de bizlerin farkındalığı açısından oldukça önemli. Çocuklarımız bugün Çağdaş Sanatlar Müzemizi ziyaret ettiler. İçlerinde yeteneği olanlar, resim yapan çocuklarımız var. Onların, sanatla, bilimle uğraşmasını, hayata bağlanmasını istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”.

Prof. Rıdvan Coşkun: “Kültürel ve toplumsal sorumluluk görevimizi yerine getiriyoruz”

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi Müdürü Prof. Rıdvan Coşkun, “ Kamusal alanda duyarlı olmamız gereken bu gibi noktalarda farkındalık yaratarak kültürel ve toplumsal sorumluluk görevimizi yerine getiriyoruz. Çocuklarımız bu etkinlikte, kendi resimleri ile müzenin içindeki resimlerin etkileşimleri üzerine hayaller kurdular. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ve LÖSEV yetkililerine müzemizde böyle bir etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlamalarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

LÖSEV Eskişehir Halkla ilişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan ise, “Üniversite yönetimimizce zaten projemiz kapsamında güzel destekler almaktayız. Taleplerimizin her birine çok güzel geri dönüşler geliyor. Vakfımız adına Anadolu Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Lösemiyi ve diğer kanser türlerini yenmiş, mücadeleci olan çocuklarımızla beraber, güzel, sanatsal ve kültürel bir deneyim elde ediyoruz” ifadelerini kulandı.

Bir gönüllü eğitmenlik projesi olan ‘Canım Kardeşim Ders Evi Projesi', gönüllü eğitmenlerin ders yılı boyunca çocukların teorik eğitimlerini tamamlarken, yarıyıl dönemlerinde de onlara hayata hazırlayacak sosyal deneyimler kazanmalarının desteklendiği bir proje olarak hayat buluyor.

Rektör Çomaklı'nın çocuklara hediyeler verdiği gezide, lösemiyi ve diğer kanser türlerini yenmiş çocuklar güzel vakit geçirdiler.