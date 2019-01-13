Rektör Çomaklı Muzaffer Çil Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Muzaffer Çil Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'nın yanı sıra Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Üzmez, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Oktay Emir ve Prof. Dr. Erhan Eroğlu da yer aldı. Rektör Prof. Dr. Çomaklı, gayet samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenmeyi ihmal etmedi. İlk olarak Muzaffer Çil Anadolu Lisesi 12-D sınıfını ders esnasında ziyaret eden Rektör Çomaklı, kendi kariyer yaşamından anekdotlarla başarılı bir kariyerin basamakları konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Son sınıfta okuyan öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, “Aslında sizin yaşlarınızdayken bilgisayar mühendisi olmak ve uzay bilimleri alanında çalışmalar yapabilmek istiyordum. Fakat matematiğim iyi değildi ve sosyal bilimler alanında maliye bölümünü okudum. Şu an işimi çok seviyor ve keyif alıyorum. Bu işe çıraklıktan yani asistanlıktan itibaren başladığım için mutluyum. Size naçizane tavsiyem para için çalışmayın. Para elbette lazım ama mutluluk ve paylaşım daha önemli” dedi.

“Bizler bu milletin hizmetkârlarıyız, asıl buralara gelmemizde millet fedakârlık yaptı”

Öğrencilerden gelen soruları cevaplayan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, bulunduğu mevkiye gelebilmek için ne fedakârlıklar yaptığı sorusunu “Bizler bu milletin hizmetkârlarıyız, asıl buralara gelmemizde millet fedakârlık yaptı. Milletin fedakârca verdiği vergilerle bizler hayatımızı sürdürüyoruz. Milletin fedakârlığı yanında bizim konuşmamız yerinde olmaz. Allah bu milleti her daim var etsin” şeklinde yanıtladı.

"İş hayatında tercih edilen insan olmaya çalışın"

Sınıf ziyaretinin ardından okul kantininde öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Çomaklı öğrencilere yaşama dair nasihatlerde bulunarak “Dersleri konuları bilmek elbette önemli ama sizden sonra gelecek olan nesilleri sizler eğiteceksiniz. Bu yüzden sizin iyi olmanız gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Üniversitemiz Dijitürk beIN Media Group ile bir anlaşma imzaladı. Artık Dijitürk beIN Sport'a teknik alanda nitelikli spor muhabiri desteğini bizler yetiştireceğiz. İş hayatında her zaman iyi bir insan olarak tercih edilen insan olmaya çalışın. Sizler bizim gözümüzde meleksiniz. Çünkü geleceği size teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Farkında olmadığınız her şeye ‘evet' diyen elektronik cihazlar sizin arkadaşınız olmasın"

Dijital çağda yaşadığımız bu dönemde öğrencilere tablet, telefon ve bilgisayar kullanımı ile ilgili tavsiyelerde de bulunan Rektör Şafak Ertan Çomaklı, “Telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlar yararlı olduğu kadar aynı zamanda tehlikeli olan cihazlardır. Sizi gerçek hayattan koparabilecek olan bu cihazlar şarjınız olduğu sürece sizin hiçbir eyleminize hayır demeyecektir. Bize her alanda çok fazla bilgi sağlayan bu cihazlar bazen çok kötü bir arkadaş olabiliyor. Farkında olmadığınız her şeye evet diyen bu cihazlar sizin arkadaşınız olmasın. Hükmettiğiniz ve sizin ona yön vereceğiniz bir araç olarak kullanın.” şeklinde konuştu.

“Türkiye büyümeye başladığı için tematik üniversitelere geçmiş bulunuyoruz”

Öğrencilerin sorularını sohbet havası içinde cevaplamaya devam eden Rektör Çomaklı, Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin Anadolu Üniversitesi'nden neden ayrıldığını ise şöyle açıkladı:

“Türkiye giderek büyümeye başladığı için tematik üniversitelere geçmiş bulunuyoruz. Örneğin Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde mimarlık, mühendislik, fen bilimleri fakülteleri gibi teknik ağırlıklı alanlar yer alırken; Anadolu Üniversitesi'nde sosyal bilimler ağırlıklı bir eğitim yer almaya başladı. Bu süreçte eğitimi teknik olarak verilecek bölümlerin, ayrı bir üniversiteye taşınması söz konusu oldu. Bunun sonucunda zamansal acıdan da bize yarar sağlayacak butik, kendi alanına yoğunlaşacak üniversiteler açılmış oldu. Bu şekildeki tematik üniversiteler bizim gücümüzü arttırmaya başladı ve bu sayede daha fazla verim elde edebilir hale geldik. Teknik üniversitelerimizin ise ürettiği yerli insansız hava araçları ve silahların üretiminin ülkemiz açısından yararlı olduğunu düşünüyorum.”

"Aklınızı başkasına teslim etmemelisiniz"

2 bin 200 yılından fazla bir geçmişi olan devlet teşkilatının mensubu olduğunu belirten Dr. Çomaklı öğrencilere “Resmi tarihi olan bir devletin çocukları olarak öncelikle kendimizin ne olduğunu yani tarihimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Bu teşkilatın içerisinde siz de eğitim alıyorsunuz. Üniversiteye başlarken hazır olmalısınız. Devletin vaat ettiği dışında hiçbir şeye inanmayın. Aklınızı başkasına teslim etmemelisiniz. Sadece başkalarının fikirlerine başvurabilirsiniz, iradeniz daima hür olsun” tavsiyelerinde bulundu. Ayrıca güvenlik birimlerinde çalışmayı düşünen öğrencilere de başvuru koşulları ve meslek ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, orduda asker olabilmek için Milli Savunma Üniversitesi mezunu, polis olabilmek için ise üniversite mezunu olmaları ve Polis Akademisine gitmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Muzaffer Çil Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Örs tarafından Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy ve Rektör Danışmanları Prof. Dr. Erhan Eroğlu ve Prof. Dr. Oktay Emir'e çiçek takdim edilmesinin ardından ziyaret sona erdi.