Rektör Çomaklı'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajı

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Türk milletinin destan yazarak kazandığı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı, toprağı vatan yapan şehitlerimizi minnet ve rahmet ile andığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Çanakkale, 18 Mart 1915 yılında, yaşanan tüm olumsuzluklara ve yokluklara rağmen yüce milletimizin inancıyla, kararlılığıyla, canını ortaya koyduğu, yenilmez denilen devletlere diz çöktürdüğü destanın adıdır. Çanakkale Zaferi, artık ayağa kalkamaz denilen Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla küllerinden yeniden doğuşudur. Milletimiz bu zaferle tüm dünyaya ‘Çanakkale geçilmez' diyerek vatan toprağının işgal edilemeyeceğini kanıtlamıştır. Öte yandan Çanakkale Zaferi, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasını tarih sahnesine çıkarmış ve aziz şehitlerimiz bizlere, istiklalimize kast edenlerin karşılarında ‘Çanakkale Ruhu'nu bulacağını göstermiştir. Nitekim tüm ayrıştırma çabalarına karşılık milletimiz Çanakkale ruhuyla kenetlenerek Kurtuluş Savaşı'nda emperyalist devletleri tarihî bir bozguna uğratmıştır. 15 Temmuz Destanı da bir kez daha göstermiştir ki Türk milletinin geçmişi, vatan sevdalısı liderlerle ona bağlı memleketi için ölmeyi göze alan milletle şekil bulmuştur. Tarihin bize gösterdiği gibi milletimiz Çanakkale ruhuyla kenetlendiğinde hiçbir engelin karşımızda durması mümkün değildir. Bu vesileyle Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde bize bu kutsal vatanı emanet eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”