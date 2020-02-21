Rektör Çomaklı'dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi mesajı

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, kütüphanelerin tarihi ve önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kütüphanenin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Rektör Çomaklı, yayınladığı mesajda, “Kütüphane kavramı, kitapların saklandığı yer anlamının ötesinde bir değere sahiptir. Kütüphaneler, Mezopotamya ve Mısır'daki kil tabletlerden bu yana büyük ve görkemli medeniyetlerin ortaya çıkmasını sağlayan yegâne güç olduğu gibi bir milletin ne kadar köklü bir geçmişe; ilim, irfan ve kültüre sahip olduğunun da en şaşmaz kanıtıdır. Nitekim Bağdat'ta kurulan Abbasi Kütüphanesi; Kahire'de oluşturulan Fatımi Kütüphanesi ve özellikle Kurtuba'da meydana getirilen Endülüs Kütüphanesi, İslam medeniyetinin göz alıcı görkemini ortaya koyar. Aynı şekilde Anadolu Selçukluları'nın bilhassa Konya'da kurdukları kütüphanelerin yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu'nda I. Mahmut'la altın çağını yaşayan ve en uzak yerlerde dahi kütüphane açmaya çalışan kütüphanecilik geleneğimiz, Türk kültürünün medeniyet taşıyıcı misyonunu açığa çıkarmaktadır” ifadelerini kullandı.

"Millet Kütüphanesi Türkiye'nin gurur abidelerinden biri olma vasfını kazanmıştır"

Açılan kütüphanenin yediden yetmişe tüm vatandaşlara hizmet vererek Türkiye'nin gurur abidelerinden biri olma vasfını kazandığının altını çizen Rektör Çomaklı, “Ali Emiri Efendi'nin bağışladığı kitaplarla 1916 yılında kurduğu Millet Yazma Eser Kütüphanesi'yle birlikte Türk kültürünün kütüphanecilik zihniyeti Cumhuriyet'imizin ilk yıllarında da sürmüş ve nihayet Cumhurbaşkanımızın himayelerinde açılan Millet Kütüphanesi ile Türk kütüphanecilik geleneği, geçmişinden aldığı güçle zirvesine ulaşmıştır. Millet Kütüphanesi, kütüphanecilik geleneğini temellük ettiği Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'in izlerini mimarisinde de yansıtarak geçmişin bilgi ve birikimini bir bellek hüviyetiyle geleceğe taşımakta ve bu şekilde geçmişi ve geleceği birlikte kucaklayıp Türk milletinin gelecek hedeflerine ulaşmasına imkân sunmaktadır. Muhafaza ettiği yüz farklı ülkeden yüz otuz dört farklı dilde kitapla, dünyanın sayılı kütüphanelerinden biri olan Millet Kütüphanesi, adına uygun bir şekilde yediden yetmişe tüm halkımıza hizmet vererek Türkiye'nin gurur abidelerinden biri olma vasfını kazanmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, medeniyetimizin büyüklüğünü somutlayan, böylesi gurur verici bir kütüphaneyi bizlere kazandıran herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Tarih boyunca nerede bir medeniyet kurma, ihya etme gayreti varsa orada bir kütüphane mevcuttur” sözleri ile açılan Türk milletinin kütüphanecilik kültürünün bugünkü zirve noktası Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 20 Şubat Perşembe günü hizmete açıldı. 4 milyondan fazla kaynağın bulunduğu ve 5 bin 500 kişinin aktif olarak kullanabileceği Millet Kütüphanesi'nden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip herkes 7 gün 24 saat yararlanabiliyor.