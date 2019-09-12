Rektör Çomaklı'dan, demokrasi ve milli birlik vurgusu

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında millettin ve devletin, özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna göstermiş olduğu mücadeleye dikkat çekerek, “Milletimiz devlet teşkilatına hiçbir şekilde laf ettirmeyecektir” dedi.

Çomaklı, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Anadolu Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı, “Demokrasi ve Milli Birlik“ konferansında konuştu. tu. Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının o hain gecede, milletin vergileriyle alınan silahları millete karşı kullandığını ifade ederek, “Kurdukları hain plan ve sistem, toplumumuz sayesinde etkisiz hâle getirildi. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere o gece, sağcısı, solcusu, Alevisi, Sünnisi hepimiz bir aradaydık. Herkes birbirinin kabir arkadaşı oldu. Eminiz ki yine benzer bir olay yaşandığında, aramızdan daha nice babayiğitler çıkacaktır ve milletimiz devlet teşkilatına hiçbir şekilde laf ettirmeyecektir” dedi.

“FETÖ mensupları devletin içine enjekte edilmiştir”

Devlet teşkilat yapılanmasındaki bozulmaların tarihine değinen Rektör Çomaklı, şunları kaydetti:

“Devlet teşkilatında oluşan bozulmalar, 1800'lü yıllara dayanmaktadır. Ancak, 1960'lara gelindiğinde ise devlet teşkilatını savaş meydanında yenemeyeceklerini anlayan örgüt, strateji değişikliğine gitmiştir. Bizim devlet teşkilatına bağlılığımızı irrite etmemek için bu kişiler hassas kelimeler seçmişlerdir. Mesela, tarikat yerine cemaat, Anadolu'da çok kullanılan ağabey yerine abi, haraç yerine himmet, gizli veya eleman kazanma toplantısı yerine sohbet kavramlarını kullanmaları bunun bir örneğidir. Burada toplumun fark edememesinin sebebi; devletin içine enjekte edilmiş olmalardır.”

“Bu örgüt devlete benzemeye çalışmış”

“Savaşta bile hiçbir devlet başka bir devletin meclisini bombalamaz” diyen Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Fettullahçı Terör Örgütünün ne denli hain bir kalkışmada bulunduğuna dikkat çekti. Örgütün faaliyetlerinin 1986 yılında istihbarat tarafından ortaya çıkarıldığını; ancak üzerinde durulmadığını belirten Çomaklı, sözlerine şöyle devam etti:

“10 Mart 1992'de ‘Fetullah Gülenin Adamları' isimli bir örgüt kurulmuştur. Bu örgüt devlete benzemeye çalışmıştır ve devlet kademelerinde sistematik bir şekilde yerleşmişlerdir.”

“Devlet görev verdiği için yaptık”

İnsanların bazen bireysel kararlar alarak hareket etmeleri gerektiğini belirten Rektör Çomaklı, bu noktada kendi kararı ile firari olan Akın İpek ile ilgili raporu hazırladığını dile getirdi. Çomaklı, “Firari Akın İpek'in, 2015 yılı raporunu yazan kişi benimdir. Devlet bir görev verdiyse bunu yapmam gerekiyor diye düşündüm. Bir şey yapmak için yapmadık, devlet görev verdiği için yaptık.” diye konuştu.

“Size rant sunuluyorsa örgüt bağlantısı var demektir”

“Başkaları tarafından size bir şeyler vaat ediliyorsa, orada bir örgüt bağlantısı olduğunu anlamalısınız” diyen Çomaklı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Böyle bir durumla karşılaştığınızda buna asla müsaade etmemelisiniz. Sizler, 2 bin 200 yıllık bir devletin memurlarısınız. O yüzden size herhangi bir baskı olamaz, olmamalı. Olduğunda da tepki göstereceğinizi biliyoruz. Sakın aranızda bu tarz niyetleri olan kişilere taviz vermeyin.”

“FETÖ'nün, stratejilerini ve taktiklerini ortaya çıkardık”

Kısa bir süre önce Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan ve sosyal medya ile dijital güvenlik alanlarında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama, Araştırma Merkezi'nden (SODİGEM) de bahseden Rektör Çomaklı, “Merkezimiz, Kasım ayında devletimizin tüm birimlerinin de talep ettiği çok önemli bir raporu tamamlamak üzere. Arkadaşlarımız, dijital sahada araştırma yaparken bir örgüte denk geldiler. Davranışları, irtibatları, kullandıkları kelimeler, tavırlarıyla aslında bunlara ‘troller' deniyor. Bunlar örgütlü bir yapı. Yaptığımız araştırmalar, karşımıza Fetullahçıları çıkardı. Konuyla ilgili olarak arkadaşlarımdan bir rapor talep ettim ve bu çalışmada FETÖ'nün gerçekte yaptıkları sohbetleri, dijital dünyaya taşıdıklarını gördük. Sonrasında da dijital bir terör örgütü olan FETÖ'nün, stratejilerini ve taktiklerini ortaya çıkardık” diyerek örgütün dijital alandaki faaliyetlerine dikkat çekti.